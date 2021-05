Miguel Ángel Mancera señaló que no le corresponde precisar a los culpables porque no es experto en la materia.

Miguel Ángel Mancera, exjefe de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), sostiene que no caerá en la tentación de señalar a responsables del accidente de la Línea 12 del Metro porque no le corresponde.

"La efervescencia política está así, yo no voy a participar. Por eso no he señalado ningún nombre ni he señalado ninguna culpa de nadie. Ni lo voy a hacer, no voy a caer en esa tentación" Miguel Ángel Mancera

Respecto a los elementos técnicos que originaron el accidente de la Línea 12 del Metro, Miguel Ángel Mancera señaló que no le corresponde precisar a los culpables porque no es experto en la materia.

Sin embargo, aseguró que previo al accidente de la Línea 12 del Metro muchas personas intervinieron en su seguridad.

“Intervinieron representantes nacionales de directores responsables de obra, una empresa nacional de reconocido prestigio que sigue trabajando en muchos temas de infraestructura y los propios constructores de la misma línea” Miguel Ángel Mancera

Miguel Ángel Mancera detalló que fueron tres entidades las que construyeron la Línea 12 del Metro.

“No lo hizo el director del Metro. No lo hizo alguien que iba pasando y lo hubieran contratado”, agregó

Respecto a los culpables del accidente de la Línea 12 del Metro, Miguel Ángel Mancera se limitó a decir que solamente los peritajes lo determinarán.

¿Qué opina Mancera sobre un posible desafuero en su contra?

Miguel Ángel Mancera afirmó que hay una carga política en la solicitud de su desafuero.

El senador del PRD explicó que el accidente del metro ocurre en un tiempo de "efervescencia política" por la elección del 6 de junio.

“Veo una efervescencia política sin duda, obvia, natural, por el momento que se vive. Es un momento electoral y hay una carga política” Miguel Ángel Mancera

Miguel Ángel Mancera comentó que hay procedimientos e instituciones competentes para realizar una solicitud de desafuero, “no cualquier persona lo puede hacer”, dijo.

“Estás en tu derecho de hacer las solicitudes (de desafuero) que tú quieras, eso nadie te lo puede coartar, pero sabemos jurídicamente qué es lo que procede y lo que no” Miguel Ángel Mancera

Morena pide desafuero de Miguel Ángel Mancera

Morena pidió que la Fiscalía de la CDMX solicite el desafuero del senador Miguel Ángel Mancera.

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados pidió el desafuero de Miguel Ángel Mancera tras el accidente en la Línea 12 del Metro, que dejó 26 muertos.

Fue María de los Ángeles Huerta del Río quien presentó el punto de acuerdo para solicitar el desafuero del senador Miguel Ángel Mancera y jefe de gobierno de la CDMX entre 2012 y 2018.