Xóchitl Gálvez, candidata de Fuerza y Corazón por México, hizo a Claudia Sheinbaum duras preguntas a lo largo de sus intervenciones en el segundo debate presidencial.

Esto para demeritar el gobierno de la Cuarta Transformación y el proyecto con el que Claudia Sheinbaum busca la presidencia de México en las elecciones 2024.

“ ¿Hay o no más deuda en el país? ” preguntó Xóchitl Gálvez para después recibir insólitas respuestas de Claudia Sheinbaum, a quien pretendió poner sobre las cuerdas en el segundo debate presidencial.

Xóchitl Gálvez no llegó sola al segundo debate presidencial; ellos son sus invitados

Este domingo 28 de abril se llevó a cabo el segundo debate presidencial, el cual fue testigo de las preguntas de Xóchitl Gálvez a Claudia Sheinbaum y la participación de las fuerzas políticas :

Con el fin de evidenciar presuntos vínculos corruptos, decisiones promovidas únicamente por interés personal y malas prácticas públicas, Xóchitl Gálvez se lanzó contra Claudia Sheinbaum.

Y así, antes de concluir el segundo debate presidencial, enunció una serie de particulares preguntas para poner en jaque a la candidata de Morena por la presidencia de México:

De acuerdo con Xóchitl Gálvez, todos estos conflictos alrededor de Claudia Sheinbaum demuestran que su labor no se basa en la transparencia que defiende .

Asimismo, concluyó en el segundo debate presidencial, que es la imagen de los males que su partido ha provocado en el país.

Aunque Xóchitl Gálvez lanzó su grupo de preguntas para “un post debate” a sabiendas de que quizá no le responderían, Claudia Sheinbaum se tomó el tiempo para contestar.

Y con cortas, pero enfáticas negativas se defendió de las acusaciones de la representante de oposición en el segundo debate presidencial, además de recomendarle “ poner su denuncia ”.

Muy rápidamente (a Xóchitl Gálvez): No, no, no, y pon tu denuncia.

Claudia Sheinbaum