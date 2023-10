En una reunión con empresarios del Consejo Directivo de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) empresarios Xóchitl Gálvez pide ignorar encuestas donde es aplastada por Claudia Sheinbaum.

La virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México y aún senadora tuvo un diálogo con empresarios donde dio su opinión de diferentes temas como las encuestas, ejército, guerra Israel Hamás.

Incluso Gálvez presumió de tener una buena capacidad para los debates presidenciales que serán organizados por el Instituto Nacional Electoral (INE), porque asegura que pese a las diferencias largas entre ella y Claudia Sheinbaum, coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación, las elecciones 2024 aún no está decididas.

A mí no me preocupan las encuestas, esto no ha empezado: Xóchitl Gálvez

La aún senadora expresó ante los empresarios que ella no le tiene miedo a las encuestas, asimismo confesó no sentirse preocupada, porque afirma que esto no ha empezado.

Advirtió también que con las encuestas en las que es aplastada por Claudia Sheinbaum es porque el gobierno va a tratar de poner algunas y dejar la percepción de que esta contienda de cara a las elecciones 2024 ya están ganadas.

Con este tema resaltó que en algunas encuestas la diferencia entre ella y Claudia Sheinbaum es de 10 puntos, pese a los número donde hay un rezago de 50 a 30 puntos, inclusive ironizó que al paso que va ella va a ganar hasta con 256 puntos sobre Sheinbaum.

“El gobierno va a intentar poner encuestas, yo creo que la deprimida es Claudia Sheinbaum, porque ella estaba a 50 hace dos semanas, luego estamos a 30 y esta semana salió una a 10, pues a este ritmo voy a ganar con 256 por ciento. A mí no me preocupan las encuestas, esto no ha empezado, esto apenas va a comenzar y todo el enfoque es tratar de mandar un mensaje de que esto ya se resolvió” Xóchitl Gálvez

También aseguró que en los debates presidenciales se va a notar quién tiene la posibilidad de construir un país sin dogmas, sin odios, con propuesta.

Y que se puedan resolver temas tan importantes como la inseguridad y salud que preocupan a los mexicanos.

Agregó que le den la oportunidad de discutir con Claudia Sheinbaum de estos temas, pero sin sus jefes de campaña.

Estos son los números de Xóchitl Gálvez rumbo a las elecciones 2024

A pesar de las declaraciones de Xóchitl Gálvez, aún hay encuesta que la marcan hasta por más de 30 puntos debajo de Claudia Sheinabum, como es el caso de la última encuesta Metrics Mx, que las diferencía por: