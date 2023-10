Javier May Rodríguez se lanzó contra Xóchitl Gálvez y le pidió que vaya a engañar a otro lado, luego de que la candidata presidencial de Va por México fue abucheada en Tabasco.

Pues después de que Xóchitl Gálvez señaló que las personas del sureste de México no están acostumbradas a trabajar por 8 horas, las y los mexicanos de esa región del país se fueron en su contra.

Por lo que hoy 1 de octubre que la candidata por la presidencia en las elecciones 2024 viajó a Tabasco, parte de la región sureste del país, fue recibida con abucheos y desprecios de los simpatizantes de Morena.

Javier May asegura que Xóchitl Gálvez no tiene apoyo en Tabasco

Al ser cuestionado sobre la llegada de Xóchitl Gálvez a Tabasco, y su mención de amor hacia los tabasqueños, Javier May, aspirante a candidato de Morena por el gobierno de la entidad se pronunció.

El morenista aseguró que es “mucho cinismo” el de la candidata presidencial y de los conservadores neoliberales a los que ella y el PAN pertenecen.

Javier May dijo que “creen que van a venir a engañar a los tabasqueños y no los tabasqueños son muy avispados”.

Además, adelantó que las y los tabasqueños están con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y van a defender a la Cuarta Transformación (4T) y a sus logros.

“La transformación no tiene retroceso y aquí el PAN ni el conservadurismo, no tienen cabida, van a perder otra vez el registro aquí en Tabasco y vamos a confirmar y vamos a dar la misma receta que en 2018″. Javier May

Javier May también acusó que Xóchitl Gálvez y los conservadores creen que pueden mentirle al pueblo, cuando lo han saqueado y robado, por lo que pidió que “vayan a otro lado a querer engañar”, pues aseguró que en Tabasco no se dejarán.

“Son muy cínicos, creen que van a mentir, se quieren hacer pasar como gente del pueblo, cuando han estado en contra y han saqueado al pueblo, que vayan a otro lado a querer engañar, pero aquí no nos van a engañar” Javier May

Cabe destacar que las menciones de Javier May se dieron luego de que Xóchitl Gálvez fue abucheada por tabasqueños en Comalcalco, municipio de Tabasco de donde es originario el morenista.

Encuesta MetricsMX rumbo a las elecciones presidenciales de 2024

De acuerdo con la encuesta MetricsMX sobre los candidatos presidenciales de las elecciones 2024, Claudia Sheinbaum mantiene ventaja ante cualquiera de sus contendientes.

La encuesta indica que Claudia Sheinbaum ganaría por cerca de 35 puntos sobre la abanderada del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, y el posible candidato de Movimiento Ciudadano queda por debajo del 10 por ciento de apoyo, incluido Marcelo Ebrard.

En ese sentido, los porcentajes que señala la encuesta son los siguientes: