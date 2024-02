Luego de la filtración de los números telefónicos personales de algunos integrantes de la 4T, entre ellos el de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, también fue difundido el de Xóchitl Gálvez en redes sociales.

La cuenta afín al partido Morena llamada ‘La Catrina Norteña’ difundió, a través de su cuenta de la red social X, el número personal de Xóchitl Gálvez .

“Aquí les dejo el número celular de Xóchitl Gálvez por si se quieren incorporar a su campaña”, escribió la cuenta pro Morena, seguido de una captura de pantalla del número telefónico de la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México.

Algunos de los personajes afectados por esta misma situación son:

La tarde de hoy domingo 25 de febrero, Xóchitl Gálvez compartió un video en el que dio a conocer que su número de teléfono personal fue filtrado en redes sociales, así como ocurrió con integrantes de la 4T.

La candidata presidencial de la alianza PAN, PRI y PRD apuntó que desde que se filtró su número no han dejado de llegarle mensajes buenos y malos.

Entre los mensajes recibidos, Gálvez Ruiz dijo que varios critican su sobrepeso y sus “dientes chuecos”, aunque destacó también ha recibido cientos de mensajes de apoyo, ánimo y solidaridad .

Sin embargo, adelantó que ha optado por no cambiar su número, a diferencia de Claudia Sheinbaum.

La política originaria de Hidalgo atribuyó las filtraciones de números telefónicos en reacción al “pésimo ejemplo” del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quien minimizó la gravedad de dar a conocer el número de la periodista Natalie Kitroeff, del diario estadounidense The New York Times, y le sugirió cambiar de número.

“Resultado del pésimo ejemplo que dio el presidente López Obrador, se publicaron con mala leche muchos más teléfonos”, acusó.

“Filtraron también mi número y desde entonces, no han dejado de llegar mensajes. Si aún no lo tienes, aquí se los dejo: 5528991235. He decidido no cambiarlo. Entre los mensajes que he recibido critican mis kilos de más y me critican los dientes chuecos”

Xóchitl Gálvez. Candidata presidencial del PAN, PRI y PRD