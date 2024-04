Tras la denuncia anunciada por el partido Morena en su contra, Xóchitl Gálvez, candidata presidencial del PAN, PRI y del PRD, defendió su patrimonio y retó a que intenten meterla a la cárcel.

En entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula, la candidata en las elecciones 2024 aseguró que Morena no le podrá encontrar nada, dado que a “diferencia de Claudia Sheinbaum”, ella tiene todo en orden.

Morena informó que ante las “inconsistencias e irregularidades” en su declaración patrimonial presentará una denuncia este jueves 18 de abril ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) en contra de Xóchitl Gálvez.

Esto luego de que señaló que Gálvez sigue siendo accionista y apoderada legal de la empresa OMEI.

Xóchitl Gálvez acusa que Morena busca desprestigiarla con denuncia sobre su patrimonio: “No tengo nada qué esconder”

Xóchitl Gálvez acusó que Morena busca desprestigiarla con la denuncia que presentará ante la SFP por presuntas irregularidades en su patrimonio.

La candidata presidencial aseguró que no tiene nada qué esconder y apuntó que hay claridad sobre dónde proviene todo su patrimonio.

Al respecto, señaló que nunca ha negado que es empresaria, así como que sus empresas están en orden.

“Yo no tengo nada qué esconder, no tengo dinero ilícito, me río de sus intentonas”, apuntó.

“La gente no se las va a creer. Mi declaración patrimonial es muy sencilla, lo que tengo está claro de dónde lo obtuve. Nunca he negado que soy empresaria, mis empresas están en orden. Hasta hoy no me han absolutamente nada” Xóchitl Gálvez. Candidata presidencial

Ante el cuestionamiento sobre si existe una intención real de Morena de meterla a la cárcel, retó al partido a intentarlo e insistió que no tiene nada indebido .

Criticó que a diferencia de ella, Claudia Sheinbaum sí presenta irregularidades en su patrimonio luego de que en 2018 declaró cuatro inmuebles a su nombre, pero no en 2023.

¿Por qué no denuncian a Claudia de las cuatro casas que no declaró en 2023 y que en 2018 sí declaró... eso sí es una inconsistencia. Ella tenía una casa en Coyoacán, una casa en Cuernavaca, y tenía dos departamentos en Tlalpan? Xóchitl Gálvez

¿Cómo va Xóchitl Gálvez en las encuestas rumbo a las elecciones 2024?

Según datos de la encuesta MetricsMx, la intención de voto al mes de abril mantiene a Xóchitl Gálvez en el segundo sitio de preferencias entre los presidenciables de las elecciones 2024

Claudia Sheinbaum: 57.1% de apoyo

Xóchitl Gálvez: 23.7% de apoyo

Jorge Álvarez Máynez: 4.4% de apoyo

Encuesta MetricsMx sobre el primer Debate Presidencial 2024 (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

Elecciones 2024 México: Lo que debes saber

Las elecciones 2024 México se llevarán a cabo el domingo 2 de junio y están organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Para las elecciones 2024 en México estarán en juego hasta 629 cargos a nivel federal y 19 mil 738 a nivel local.

A nivel federal se elegirán:

Presidencia de la República

500 puestos en la Cámara de Diputados

128 escaños en la Cámara de Senadores

A nivel local, se definirán las gubernaturas y jefatura de gobierno de las siguientes entidades:

Chiapas

Ciudad de México (CDMX)

Guanajuato

Jalisco

Morelos

Puebla

Tabasco

Veracruz

Yucatán

De acuerdo con el INE, se cuenta con un padrón electoral de 99 millones 754 mil 112 ciudadanos, de los cuáles 97 millones 782 mil 429 están inscritos en la lista nominal.