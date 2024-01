Xóchitl Gálvez, candidata a la presidencia de México de la coalición PAN, PRI y PRD, crítico las listas de plurinominales que presentó la alianza opositora, pues predominaron cuadros partidistas.

Las elecciones 2024 no solo serán escenario de la transición presidencial de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pues se anticipa una disputa en el Congreso de la Unión entre Morena y aliados frente a la coalición PAN, PRI y PRD.

En mayo de 2023, AMLO anunció su Plan C, el cual consiste en que “no se vote por el bloque conservador”, a fin de lograr la mayoría calificada en el Congreso durante las elecciones 2024.

“Actualmente quienes están por la transformación del país tienen mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, pero no tienen mayoría calificada, porque la mayoría calificada implica no 50% más uno, sino dos terceras partes de los votos y la Constitución solo se reforma cuando se tiene esa mayoría calificada. De 500 diputados, 300 son de mayoría y 200 plurinominal. Para poder reformar la Constitución se necesitan 334, hay que ir por los 334 en la próxima elección para poder llevar a cabo reformas constitucionales, ése es el Plan C”

El equilibrio en el Poder Legislativo será fundamental para PAN, PRI y PRD, pues Morena pretende avanzar con iniciativas en materia laboral, de seguridad y respecto al Poder Judicial.

Durante las elecciones 2024, organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), estarán en juego 629 cargos a nivel federal y 19 mil 738 a nivel local.

A nivel federal se competirá por los siguientes puestos:

Mientras que a nivel local, se definirán las gubernaturas y jefatura de Gobierno de las siguientes entidades en las elecciones 2024:

De acuerdo con el INE, se cuenta con un padrón electoral de 99 millones 754 mil 112 ciudadanos y ciudadanos, de los cuáles 97 millones 782 mil 429 están inscritos en la lista nominal, con credencial para votar vigente.

Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez protagonizarán una jornada histórica en las elecciones 2024, pues por primera vez México podría contar con una mujer en la Presidencia de la República.

Xóchitl Gálvez defendió en primera instancia las listas de plurinominales del PAN y PRI, pues dijo que ambos partidos solo “tratan de llevar a personas con experiencia política, con conocimiento”.

“Seguramente va a haber miles de críticas pero es una decisión que le compete a los partidos”, declaró la candidata de la alianza opositora, pero también habló de la falta de cuadros ciudadanos.

“Hay algunos, no la mayoría que hubiéramos querido. Está Alessandra Rojo, para la Ciudad de México, me parece una propuesta ciudadana importante, el propio senador Germán Martínez me parece que qué bueno que queda en la lista del PAN”

Xóchitl Gálvez