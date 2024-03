Un extraño mensaje dirigido a los “chairos” fue lanzado por el ex presidente panista Vicente Fox (2000-2006); te mostramos el video que ha desconcertado a los internautas.

El metraje en cuestión fue publicado por el ex mandatario federal simpatizante del Partido Acción Nacional (PAN) en su cuenta oficial de X, la mañana del 29 de febrero 2024.

Cabe recordar que a finales de diciembre 2023, Vicente Fox retomó su actividad en X (antes Twitter), luego de recuperar su cuenta tras dirigir ataques a la esposa de Samuel García, Mariana Rodríguez.

Ahora, el ex presidente Vicente Fox regresó a su vida de “tuitero” y mandó un extraño mensaje a los “chairos”, ¿qué les dijo? Acá te damos a conocer el video.

Vicente Fox lanza un extraño mensaje (Andrea Murcia Monsivais)

Vicente Fox lanza un extraño mensaje en redes sociales

El video que ha provocado confusión en redes sociales, muestra a Vicente Fox dirigiendo un extraño mensaje a los “chairos”.

Y es que el ex presidente de México no fue claro en el objetivo que buscaba alcanzar mediante dicho video, aunque si enfatizó que la “opción más segura” de cara a las elecciones 2024, es la de la democracia.

En tanto que Vicente Fox comenzó el metraje con un mensaje nacionalista, donde aseguró que “México late en nuestro corazón, está en nuestra sangre, está en nuestro ser”.

“No hay opción segura y más segura que la opción de la democracia y la libertad este próximo 2 de junio” Vicente Fox, ex presidente de México

Conviene destacar que Vicente Fox expuso este extraño mensaje a un día de que arranquen las campañas presidenciales del 1 de marzo, con miras a las elecciones 2024 a celebrarse el domingo 2 de junio.

“Hey chairos, no se vayan con la pinta”; Vicente Fox graba extraño mensaje

Lo que sobresalió del video de Vicente Fox, fue su destinatario, el cual en este caso figuró hacia las personas conocidas como “chairos”.

Aunque además de los “chairos”, el ex presidente de México hizo un llamado a elegir a la democracia de cara a las elecciones 2024 a la “gente del campo, trabajadores y jóvenes”

Vicente Fox finalizó el corto video con un extraño mensaje, pidiendo a quienes llamó “chairos”, que “no se rajen”.

“Hey chairos, hey mi querida gente del campo, hey trabajadores, hey jóvenes de todo el país, no se vayan con la pinta. No se me rajen, vamos por todo”, declaró Vicente Fox.

¿Qué significa la palabra “chairo”?

El término “chairo” con el que se dirigió Vicente Fox en su video, es a menudo empleado despectivamente contra las personas que simpatizan con la las ideologías políticas de izquierda.

Aunque no existe una definición oficial, la Academia Mexicana de la Lengua (AML) indicó que en redes sociales, la palabra ha sido relacionada con el concepto de “naco”.

Es importante destacar que la AML observó un aumento del empleo de “chairo” o “chairos”, desde el año 2018, año en que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llegó a la presidencia de México.

“De acuerdo con nuestras búsquedas, se registra un considerable aumento de la voz chairo desde inicios de 2018″ Academia Mexicana de la Lengua

Mientras que el Colegio de México (Colmex) definió a los “chairos”, término utilizado por Vicente Fox, como las personas que defienden “causas sociales y políticas en contra de las ideologías de la derecha”.