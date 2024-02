A través de su cuenta de X, antes Twitter, el ex presidente Vicente Fox publicó un video en el que le pidió a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que reconozca “la verdad”.

El ex presidente, Vicente Fox, volvió a lanzarse en contra de AMLO, debido a que compartió un video en sus redes sociales en el cual le exigió que acepte la verdad.

Sin embargo, fiel a su costumbre, en el nuevo reclamo que lanzó en contra del presidente AMLO, el ex mandatario nacional ni siquiera explicó bien a qué “verdad” se refiere.

Por medio de un video que difundió en X, Vicente Fox se lanzó una vez más contra AMLO, ya que le exigió que reconozca la “verdad”, pero en su reclamo no explicó cuál.

En su enigmático mensaje, el político originario de Guanajuato dijo que el “cuento de mentiras” de AMLO llegó a su fin, por lo cual afirmó que el presidente debe “renunciar”.

Sin explicar a qué tema se estaba refiriendo en su nuevo ataque, Vicente Fox agregó que al presidente de México no le queda de otra más que “reconocer la verdad”.

De la misma forma, siguiendo con el indescifrable pronunciamiento que hizo en su video, sentenció que AMLO se encuentra ante múltiples ataques desde “todos los frentes”.

Aunado a lo anterior, le recriminó por seguir engañado a la gente y se dijo confiado de que en las elecciones 2024 lo van a “echar para afuera”, aunque AMLO no participará en los comicios.

No es posible que pretendas engañarnos más, los mexicanos somos más que eso, los mexicanos somos libertarios, somos demócratas y te habremos de echar para afuera el próximo junio”

"No te queda más que renunciar, no te queda más que reconocer la verdad. En todos los frente tienes ataques, en todos los frentes sigues mintiendo.

En un giro totalmente inesperado del nuevo ataque que lanzó en contra de AMLO —en el que le pidió “reconocer la verdad”—, Vicente Fox fue traicionado por su conciencia.

Lo anterior debido a que al parecer sin que se diera cuenta de lo que estaba diciendo, el ex mandatario nacional dijo que Claudia Sheinbaum Pardo será la próxima presidenta.

Fiel a su costumbre, en su video Vicente Fox saltó de un tema a otro y comenzó a criticar a Claudia Sheinbaum, a quien definió como una “mala calca” del presidente AMLO.

Tras indicar que la candidata de Morena “no tiene nada que hacer en este país”, el político guanajuatense señaló al parecer por accidente, que ella ganará las elecciones 2024.

Y es que Vicente Fox Quesada se adelantó a los resultados de los comicios federales del 2 de junio, pues advirtió que ella encabezará un gobierno que será igual o peor al de AMLO.

“A tu seguidora, a Claudia, no tiene nada que hacer en este país, no tiene nada que ofrecerle a México y los mexicanos, es una mala calca tuya y será tan mala o peor presidenta que lo que tú has sido”

Vicente Fox