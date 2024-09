La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, ofreció su propuesta alterna a la reforma del Poder Judicial de AMLO para ser evaluada por los legisladores y otros sectores de la sociedad.

También presentó dos documentos sobre el sistema integral de seguridad pública y justicia en México, y otro sobre las personas juzgadoras.

En este contexto, Norma Lucía Piña Hernández hizo un llamado a los legisladores para que abran un diálogo constructivo , argumentando que la destrucción del Poder Judicial no es el camino adecuado.

En un mensaje grabado, Norma Piña enfatizó que aún es posible realizar cambios significativos en la reforma al Poder Judicial, y subrayó la importancia de que los diferentes poderes del Estado se escuchen mutuamente, así como de escuchar a las víctimas de violencia para avanzar hacia una solución.

Además, presentó un diagnóstico sobre seguridad y justicia, elaborado con la colaboración de diversos sectores, como base para llevar a cabo una reforma profunda del sistema judicial.

Norma Piña también instó a prestar atención a las voces de los organismos internacionales de justicia, así como a las demandas de los estudiantes y jóvenes que han salido a las calles en busca de un futuro mejor y un país en paz.

Finalmente, reiteró que demoler el Poder Judicial no es la solución, y afirmó que si se actúa con valor y verdadera voluntad, se pueden dar pasos firmes desde hoy para implementar los cambios profundos y necesarios que México requiere para alcanzar la paz, la justicia y la reparación.

Norma Piña presentó este domingo dos documentos como parte de su propuesta alterna a la reforma del Poder Judicial de AMLO.

De acuerdo con el comunicado, los documentos están titulados de la siguiente manera:

El primero de ellos, con 272 páginas de contenido, en el cual la ministra presidenta de la SCJN pone sobre la mesa 66 propuestas, las cuales están distribuidas en al menos 9 ejes principales.

VIDEO: Norma Piña presenta propuesta alterna a la reforma del Poder Judicial de AMLO; “demolición no es la vía”, dice

De acuerdo con el documento, los cambios a realizar, para garantizar una justicia pronta y expedita, se quieren los siguientes cambios:

En tanto, el segundo documento, a través de sus 137 páginas, presenta análisis y sugerencias de mejora en diversos ámbitos, entre los que se encuentran:

Los documentos fueron puestos a disposición del público en general, a través de la propia página de la SCJN: https://www.scjn.gob.mx/reformaintegral

Norma Piña pidió dentro de su comunicado no culpar al Poder Judicial de todos los problemas de seguridad y justicia en México, dado que no posible reducir la culpa solo a los jueces.

Por ello, reiteró que como integrantes del Poder Judicial de la Federación están abiertos al diálogo, toda vez que se deben brindar garantías de un cambios que vele por los intereses de las personas que buscan justicia.

Esto con miras a proteger y velar por los derechos de las generaciones futuras, teniendo así un compromiso con México como poder autónomo.

“Nuestra historia no se puede definir a partir de la narrativa fácil de que todos los problemas de seguridad y justicia en el país son culpa de los jueces. Quienes así lo crean no conocen México. Desde el Poder Judicial Federal les decimos, honestamente, que nuestra resistencia no está en función de nuestro presente. Nuestra convicción y compromiso va más allá de nosotros, es con las generaciones que vienen y, fundamentalmente, con el país que todos anhelamos”.

Norma Piña