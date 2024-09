En medio de las tensiones por el proyecto de reforma, la senadora panista de Aguascalientes, María de Jesús Marmolejo, dijo que merece ser linchado todo aquel senador de oposición que vote a favor la reforma al Poder Judicial.

“Al güey que vote en contra que lo linchen al pendejo” condenó María de Jesús Marmolejo, quien a su vez expresó que aquellos senadores merecen ser “agarrados a chingadazos” por traicionar los ideales de sus partidos.

El comentario de María de Jesús Marmolejo surgió luego de recordar que se necesitan 86 votos para avalar la reforma al Poder Judicial, por lo que pidió a los 43 senadores de oposición que se mantengan firmes ante los 85 legisladores de Morena, PT y PVEM.

En plena conferencia del Comité Directivo del PAN, la senadora María de Jesús Marmolejo soltó que “la politica es otro trabajo” y que la presente situación es “como para que al güey que vote en contra que lo linchen al pendejo”.

Refrendó su comentario asegurando que “es en serio”, y remató pidiendo “que lo agarren a chingadazos (a los senadores de oposición) y le den con todo al güey que no vote en contra de esta Reforma”.

María de Jesús Marmolejo alegó que la oposición necesita en estos momentos una decisión firme que se pronuncie en contra de la reforma al Poder Judicial que promueve Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Por lo mismo, la panista hizo un llamado a los senadores de Movimiento Ciudadano para ‘no fallarle a México’ al votar a favor de dicha reforma de, según sus propias palabras, “los güeyes de Morena”.

“Estuvieron los estudiantes y yo me quedé con un ojo abierto, y otro más abierto, porque es lamentable que ellos son nuestro futuro y no son escuchados por los güeyes de Morena. Hago un atento llamado desde aquí a mis compañeros senadores de Movimiento Ciudadano: No nos fallen, no le fallen a México”

María de Jesús Marmolejo