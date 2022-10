Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey, fue recibido con gritos de “¡Presidente!” durante un evento de Movimiento Ciudadano (MC) que se celebró en la ciudad de Guadalajara.

El momento en el que militantes del partido corearon los gritos de “¡presidente, presidente!” para Luis Donaldo Colosio Riojas, fue captado en videos que circulan en redes sociales.

En el video del momento, se puede observar que Luis Donaldo Colosio Riojas se limitó a sonreír ante los gritos que lo recibieron en el evento de MC en Guadalajara, Jalisco.

Fue durante la Asamblea de la Coordinación Nacional de Autoridades Municipales de Movimiento Ciudadano, que Luis Donaldo Colosio Riojas recibió los gritos de “¡Presidente!”.

Al ser presentado en el evento que se celebró este viernes 7 de octubre en Guadalajara, Jalisco, los asistentes ovacionaron al presidente municipal de Monterrey, Nuevo León.

Los gritos de “Colosio, Colosio” que los militantes de Movimiento Ciudadano lanzaron al unísono ante la presencia del alcalde de Monterrey, se transformaron a gritos de “¡presidente, presidente!”.

El momento que se ha equiparado a los que han ocurrido con figuras de otros partidos, como el caso de las “corcholatas” de Morena , quedó captado en un video que circula en redes sociales.

Cabe destacar que a pesar de que es considerado como un aspirante a la sucesión presidencial en las elecciones 2024, Luis Donaldo Colosio Riojas señaló que esa no es su “meta”.

AMLO explica por qué no abrazó a Tatiana Clouthier tras su renuncia a la Secretaría de Economía; ella salió furiosa (VIDEO)

En agosto pasado, el alcalde de Monterrey declaró a medios locales que no es su intención contender por la presidencia en las elecciones 2024.

Así lo sentenció Luis Donaldo Colosio Riojas al señalar que fue justo una elección presidencial la que le “quitó” a su papá, en referencia al asesinato de su padre, Luis Donaldo Colosio.

En ese sentido, dijo que respeta mucho una contienda de esa talla, pero concluyó que ir en busca de la presidencia en las elecciones 2024 no es su “meta” y no quiere “ir corriendo” por ella.

“Me resulta absurdo que la gente piensa que yo quiero ir corriendo hacia aquella situación que me quitó a mi papá. No va por ahí, yo reconozco lo que eso le hizo a mi papá y a mi familia es algo a lo que le tengo mucho respeto. No es mi meta, es un gran encargo, un gran trabajo, muchísimas vidas dependen de ese cargo, de que se haga bien”

Luis Donaldo Colosio Riojas