Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey, Nuevo León, retiró el contrato celebrado hace unos meses entre el gobierno de la alcaldía y la empresa perteneciente a un amigo de Samuel García.

Luego de que se señaló que el gobierno de Luis Donaldo Colosio otorgó un contrato millonario a una empresa propiedad de un amigo de Samuel García y funcionario estatal , el alcalde decidió dar marcha atrás y cancelarlo.

El contrato referido es el otorgado a la empresa Gumon Comercializadora , propiedad de Gustavo Edgardo Nuño Treviño, Subsecretario de Administración en la Secretaría de Administración estatal.

El asentamiento de dicho convenio, fue mal visto y criticado por funcionarios y ciudadanos nuevoleoneses, quienes señalaron conflicto de interés y falta de ética.

Por lo que Luis Donaldo Colosio decidió cancelarlo, pues dijo que “no quiere hacer cosas buenas que parezcan malas”.

Luis Donaldo Colosio retira contrato a amigo de Samuel García

De acuerdo con el medio El Norte, Luis Donaldo Colosio puso en pausa el convenio para cancelar el contrato con Gumon Comercializadora.

Tras señalar que la empresa aún no comienza con sus labores, Colosio indicó que tratará de cancelar el contrato mediante un acuerdo común entre el gobierno local y la empresa.

Por lo que instruyó a la Contralora, María de Lourdes Williams, y a la Dirección de Adquisiciones de la administración, acercarse a la empresa para iniciar un nuevo proceso.

Esto debido a que quiere cuidar mucho su gobierno, pues aunque no se trató de beneficiar al funcionario estatal no quiere que exista una percepción errónea y no quiere que exista un conflicto de ética en su municipio.

“No quiero tampoco estar haciendo cosas buenas que parezcan malas (...) pese a que no haya conflicto de interés manifiesto en la ley, yo no quiero tampoco caer en un conflicto de ética, no en mi municipio, no lo voy a permitir". Luis Donaldo Colosio

Por lo que señaló que va a echar abajo el contrato y se volverá a hacer para que no exista ninguna duda respecto a los beneficiarios.

“No tengo ningún problema en echar abajo el contrato y volverlo a hacer, para que no quede ninguna duda” Luis Donaldo Colosio

Gobierno de Luis Donaldo Colosio otorga contrato millonario a amigo de Samuel García

El pasado 11 de abril el gobierno de Luis Donaldo Colosio benefició con un contrato de 10.5 millones de pesos a la empresa Gumon Comercializadora por la adquisición de artículos de aseo y limpieza.

De acuerdo con información de medios locales, se trataba de la primera vez que la empresa era beneficiaria con un contrato con el gobierno de la ciudad.

Lo que causó ruido, ya que su dueño es Gustavo Edgardo Nuño Treviño, funcionario público estatal y amigo de Samuel García, el gobernador del estado que, al igual que Colosio, pertenece a Movimiento Ciudadano (MC).

El contrato se había establecido por un periodo de poco más de 1 añ o, entre el periodo del pasado 11 de abril al 31 de diciembre del 2023.

Además, se detalló que durante el 2022 el municipio pagaría 4.5 millones de pesos a Gumon y los 6 millones restantes durante 2023.

Tras darse a conocer la situación, organismos civiles de Monterrey llamaron a cancelar el contrato pues conforme a sus palabras se podría incurrir en un conflicto de interés y falta de ética.

Entre los organismos que se pronunciaron se encuentran:

Consejo Cívico

Redes Quinto Poder

Hagámoslo Bien

Nosotros

Luis Donaldo Colosio Riojas, posible candidato a la presidencia en las elecciones 2024

A pesar de que Luis Donaldo Colosio ha señalado que no pretende competir por la presidencia de México en las elecciones 2024, los mexicanos lo posicionan como el preferido.

De acuerdo con el tracking diario de hoy 25 de agosto, publicado por MetricsMX y SDPnoticias, Luis Donaldo Colosio tiene la mejor aceptación para llegar a la silla del ejecutivo.

Pues el alcalde emecista de Monterrey cuenta con el 32.3% del apoyo de los ciudadanos.