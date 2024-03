El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aclaró si hay o no guerra contra el empresario dueño de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego.

En la conferencia mañanera de hoy 15 de marzo, AMLO aseguró que no tiene “nada personal” en contra de Ricardo Salinas Pliego, pese a que el empresario ha señalado una guerra en su contra.

Esto debido a la interrupción de la Guardia Nacional en el campo de golf bajo su concesión en Huatulco, y los recursos legales que existen por el cobro de millones de pesos en adeudos al SAT por parte de sus empresas.

Sin embargo, el presidente de México aseguró que no se trata de nada en contra del empresario, si no de cuidar los intereses de las y los mexicanos.

Desde Baja California Sur, AMLO compartió que la situación que atraviesan diferentes instituciones gubernamentales en contra de Ricardo Salinas Pliego y sus empresas, no se debe a un pleito, ni a nada personal.

“Yo quiero dejar de manifiesto que no es nada personal, nosotros no estamos peleados con nadie, no tenemos enemigos, ni queremos tenerlos”.

AMLO