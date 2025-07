El menor de edad Paolo Sánchez dejó un video antes de su muerte en el Volcán Iztaccíhuatl; te contamos de qué se trata.

Paolo Sánchez de 14 años de edad, fue reportado como desparecido el pasado 16 de julio en la colonia Romero de Terreros en la alcaldía de Coyoacán en la Ciudad de México (CDMX), pero el menor de edad se encontraba en la zona conocida como Dos Portillos, que se encuentra entre el Volcán Iztaccíhuatl y el Volcán Popocatépetl.

En el video completo que circula en redes sociales el menor de edad hizo mención de que podría congelarse debido a que en esa parte del Volcán Iztaccíhuatl que se encontraba la temperatura descendía hasta -2 grados y no tenía el equipo necesario para pasar la noche.

En el contenido del video se puede ver al menor Paolo Sánchez completamente solo sobre la zona de Dos Portillos del Volcán Iztaccíhuatl, lugar donde decidió grabarse sin saber posiblemente que sería su última vez con vida.

De manera sarcástica el menor de edad narró que no contaba con el equipo ni protección necesaria para pasar la noche a -2 grados sobre el Volcán Iztaccíhuatl, además de estar lejos de los refugios más cercanos.

Con frases como “me voy a congelar” y “va estar bien culero”, el menor de edad ya esperaba que la temperatura podría descender repentinamente, pero no se le veía en su rostro preocupación alguna sobre qué le fuera pasar.

“Quiero hablar de dos temas bien culeros que me van a ocurrir esta noche; uno, resulta y resalta que aquí la noche se pasa a menos 2 grados. Y dirás ¿qué tiene de culero?, pues que no mames me voy a congelar, no traigo ni siquiera sleeping bag y anda muy lejos el refugio y el siguiente está al otro lado de la montaña"

