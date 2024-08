En conferencia de prensa desde Jalisco, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se burló de una de las frases inmortales de Enrique Peña Nieto, el ex mandatario de México; así quedó en video.

Si bien y tal como declaró en su último informe de gobierno, Enrique Peña Nieto no logró varias de sus propuestas de campaña, dejó, además de un incremento de la deuda pública, varios memes y sus inmortales frases.

Aunque AMLO le ha reconocido a Enrique Peña Nieto en varias ocasiones que permitió la democracia en 2018 y no intervino en las elecciones a diferencia de otros ex presidentes, algo que agradeció desde su toma de posesión en dicho año.

Video de AMLO y su burla a Enrique Peña Nieto con una de las frases más recordadas del ex presidente

Fue durante el evento del Plan de Justicia para la reparación integral de daños de los Pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, en Jalisco, AMLO se burló de Enrique Peña Nieto con su conocida frase de “no menos”.

Esto fue señalado cuando AMLO hablaba de cuántos días le faltan para terminar su gobierno, que concluirá el próximo 30 de septiembre, por lo que calculó que le quedan como unos 45.

Sin embargo, AMLO añadió el famoso “no menos” de Enrique Peña Nieto, aunque a diferencia del ex presidente, sí dijo una cifra menor a 45, aunque la mención de la frase, varios de los presentes se rieron.

Por lo mismo, también riéndose al darse cuenta de la frase de Enrique Peña Nieto, AMLO no pudo evitar “corregir” diciendo que “no menos, como 50″, en obvia referencia del ex presidente.

“Ya me faltan unos cuantos días, como unos 45, no menos, como 40. No menos, como 50″. AMLO se burla de Enrique Peña Nieto con su inmortal frase

No es la primera vez que la familia presidencial cita la frase “no menos” de Enrique Peña Nieto, ya que en 2022, durante un recorrido en la torre de control del AIFA, Beatriz Gutiérrez Müller también la utilizó, señalando que “le salió del alma”.

En ese momento, en la torre de control del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, junto a AMLO también estaban presentes otros funcionarios como Jesús Ramírez Cuevas, quienes se rieron del “no menos” en burla de Enrique Peña Nieto.

Frases de Enrique Peña Nieto: A 6 años de que terminó su mandato, estas son las más recordadas

Era una visita a Oaxaca que Enrique Peña Nieto dijo su conocida frase “no menos, como 5″, en referencia a los minutos que le faltaban para aterrizar, provocando su viralización porque anteriormente ya había dicho que faltaba 1.

Sin embargo, su frase de “no menos” no es la única reconocida de Enrique Peña Nieto, además de los diferentes memes y momentos que protagonizó, como el corazón que hizo en su último grito de Independencia como presidente.

Otra de las frases que a 6 años de su mandato continúan en los memes que Enrique Peña Nieto protagoniza es “¿qué hubieran hecho ustedes?”, dicha durante el informe del aumento de las gasolinas, frecuentes durante su administración.

Igualmente está el chiste del “refresco del presidente Peña Nieto: Peña-fiel” o cuando habló del ex gobernador de Campeche en 2017, Alejandro Moreno, quien debido a su tenacidad, “podría matar un burro a pellizcos”.

Enrique Peña Nieto era conocido por su inglés, debido a los múltiples intentos fallidos de hablar el idioma; y por sus matemáticas, ya que según él, el Instituto Politécnico Nacional tendría 40 o 60 décadas de fundación.