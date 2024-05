Enrique Peña Nieto (EPN), presidente de México entre 2012 y 2018, se auto exilió con el inició del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) e intentó salir del ojo público; sin embargo, compartió con el periodista Mario Maldonado sus ‘Confesiones desde el exilio’.

En este libro el periodista narra todo lo que compartió el ex presidente de México en varias reuniones que sostuvieron en Punta Cana, República Dominicana.

EPN compartió desde algunos momentos de su infancia, así como lo que considera sus logros al frente del gobierno de México y lo que marcó la caída de un mandato que inició con reconocimiento internacional.

En su libro ‘Confesiones desde el exilio: EPN’, Mario Maldonado muestra un Peña Nieto relajado que extraña su país natal y que habla tranquilo de como construyó su equipo de trabajo hasta sus interacciones con AMLO.

El libro de Mario Maldonado ‘Confesiones desde el exilio: EPN’ tiene un total de 215 páginas, donde se narra el inicio de la carrera política de Enrique Peña Nieto y su sueño de ser gobernador de su natal Estado de México.

A través de ‘Confesiones desde el exilio: EPN’, el expresidente de México compartió sus momentos de gloria como el Pacto por México que llevó al Mexican’s Moment.

Karina Gidi, ex esposa de Jorge Álvarez Máynez, manda indirecta sobre “un infierno” en su matrimonio

“Yo me siento satisfecho de los logros alcanzados. Evidentemente hubo baches, errores, pero creo que las reformas ahí están; algunas se han modificado, yo entiendo la decisión que tiene el actual gobierno y la respeto. Yo siempre he creído que, no importando las distintas expresiones políticas, lo importantes es buscar que a México le vaya bien y alcance el gran desarrollo”

Enrique Peña Nieto