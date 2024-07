El ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, está de fiesta porque hoy 20 de julio cumple 58 años de edad.

Su cumpleaños no ha pasado desapercibido por sus colegas y amigos, quienes le externaron muestras de cariño y felicitaciones.

En redes sociales varios políticos dedicaron mensajes a Enrique Peña Nieto, entre los que destacaron:

Luis Miranda

Pablo Hernández

Javier Lozano

Así fue como lo felicitaron.

Luis Miranda, el ex secretario de Desarrollo Social en el sexenio de Enrique Peña Nieto, dedicó un emotivo mensaje al ex presidente con quien “siempre estará agradecido” por “todo lo que me ha enseñado, por las muestras de cariño, su apoyo y el amor de familia que nos ha brindado”.

Otra de las felicitaciones relevantes fue la recibida por el ex senador Javier Lozano, quien le mandó un fuerte abrazo y una felicitación a Enrique Peña Nieto.

Javier Lozano acompañó su felicitación con una foto de ambos y Rafael Moreno Valle, ex gobernador de Puebla.

#AvisosParroquiales Hoy es cumpleaños del expresidente Enrique Peña Nieto a quien le mando un fuerte abrazo. Felicidades.



(Aquí en la foto, vamos con mi querido exgobernador de Puebla, Rafa Moreno Valle (QEPD), en Cholula). ¡Qué tiempos aquéllos! pic.twitter.com/5QEZ5vCe8y — 𝐉𝐚𝐯𝐢𝐞𝐫 𝐋𝐨𝐳𝐚𝐧𝐨 𝐀. (@JLozanoA) July 20, 2024

Pablo Hernández, el ex candidato a diputado local por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), también envió una “afectuosa felicitación” al ex mandatario.

“Más temprano que tarde se le reconocerá su voluntad democrática y su justo lugar en la Historia”, escribió el morenista Pablo Hernández.

Envío una afectuosa felicitación al Lic. Enrique Peña Nieto (@EPN) con motivo de su cumpleaños 🎂💐. Más temprano que tarde se le reconocerá su voluntad democrática y su justo lugar en la Historia. pic.twitter.com/zSCzi2oovZ — Pablo Hernández (@Pablo_Hdez) July 20, 2024

El diputado del PRI, Ricardo Aguilar, le envió un “sincero abrazo” a su querido amigo el ex presidente Enrique Peña Nieto” con motivo de su cumpleaños número 58.

Le envío un sincero abrazo a mi querido amigo el Señor Ex-Presidente Enrique Peña Nieto, con motivo de su cumpleaños.... Publicado por Ricardo Aguilar en Sábado, 20 de julio de 2024

Gobierno de México recuerda los excedentes financieros en pleno cumpleaños de Enrique Peña Nieto

Hoy 20 de julio decenas de funcionarios felicitaron a Enrique Peña Nieto con motivo de su cumpleaños número 58.

El Gobierno de México también mandó un mensaje al ex presidente, pero fue para recordarle los excedentes financieros que se vivieron en su sexenio.

“A pesar de los excedentes financieros, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la deuda de Pemex se incrementó 63 mil millones de dólares ”, indica el comunicado.

Por el contrario, se señala que en sólo seis años de gobierno de la Cuarta Transformación, se ha logrado reducir 32 mil millones de dólares la deuda de Petróleos Mexicanos, como resultado del combate a la corrupción.