El libro “EPN: confesiones desde el exilio”, da a conocer los temas de mayor controversia del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Este libro es una recopilación de entrevistas entre Mario Maldonado y Enrique Peña Nieto entre Madrid, España, y Punta Cana, República Dominicana, durante el último año y medio.

El libro que próximamente saldrá a finales de abril, Enrique Peña Nieto revela la razón de su autoexilio, así como las conversaciones con el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Aquí te contamos cuáles son los 5 puntos más importantes que debes de conocer de la entrevista de Enrique Peña Nieto con Mario Maldonado que fueron revelados por el periódico “El País”.

Una vez que AMLO tomó protesta como presidente de México el 1 de diciembre de 2018, Enrique Peña Nieto desapareció de la vida pública y política del país, pero no sólo eso, sino también se sometió a un autoexilio forzosamente voluntario a Madrid, España desde 2019.

En entrevista con Mario Maldonado, el expresidente de México confirmó que uno de los motivos para someterse a este autoexilio es para no ser una distracción en el gobierno de AMLO.

Pero más allá de eso, otra de las fuertes razones por las que Enrique Peña Nieto decidió salir de México fue por la captura en julio de 2019, de su abogado y amigo cercano, Juan Collado, quién fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de:

Pero el pasado 11 de abril de 2024, Juan Collado libró todos los procesos penales que tenía en su contra, después de la acusación por defraudación fiscal prescribiera, además de que ya fue absuelto de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Aunque a Enrique Peña Nieto le gustaría volver a México espera que el Gobierno de AMLO termine para poder hacer, pero no ha decidido si lo hará de manera permanente.

Además de qué también es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por las propiedades que posee en España, asegura que son “super transparentes”.

El ex presidente sabe que las investigaciones en su contra están congeladas, pero asegura que estas podrían ser reactivadas al ser un año electoral.

Afirmó que presionaría un poco para que las cierren pero pasando las elecciones 2024 y niega que tenga un pacto con AMLO de no agresión.

Otra de las revelaciones importantes de este libro es que Enrique Peña Nieto confirma la conspiración de parte de un grupo de empresarios contra AMLO en las elecciones 2018.

En la sugerencia de este grupo de poder, le pedían a Enrique Peña Nieto dejar caer la candidatura de José Antonio Meade del PRI y en su lugar apoyar a Ricardo Anaya, candidato del PAN.

En última instancia este grupo le había pedido buscar al empresario Carlos Slim para que fuera el candidato presidencial del PRI y el PAN, esta información también esta narrada por el propio AMLO en su libro “¡Gracias!”.

Peña Nieto asegura que la elección ya estaba ganada por AMLO.

También en este libro, Enrique Peña Nieto reveló las conversaciones y encuentros que tuvo con AMLO, algunas de ellas por la transición de gobierno y la más reciente por teléfono del 15 de septiembre de 2023, en la inauguración del Tren Interurbano México-Toluca, obra pendiente en la gestión del priísta.

En este libro, Enrique Peña Nieto también devela un complot en su contra para tumbarlo de la silla presidencial, del que recuerda que tras cumplir dos años de su Gobierno un grupo político y empresarial quería convocar a unas elecciones nuevas para quitarlo del poder.

Entre las crisis políticas que se vieron marcadas por su gobierno en 2014, a dos años de que tomó la presidencia de México fueron el caso Ayotzinapa y la Casa Blanca de las Lomas.

Ambas generaron un escenario para que el ex mandatario fuera duramente criticado, además de que este mismo advirtió a AMLO de que se cuidara de un grupo de empresarios de Monterrey.

“Esto ocurre justo antes de que yo cumpliera dos años. Me querían chingar, me querían tirar”

Entre los casos mediáticos que golpearon políticamente la gestión de Enrique Peña Nieto, el ex mandatario recuerda con pena el de “La Casa Blanca de las Lomas”, una investigación periodística que daba cuenta que su ex esposa, la actriz Angélica Rivera y él obtuvieron una lujosa propiedad de un contratista de su gobierno.

De este caso, Angélica Rivera salió a explicar públicamente que esa casa era suya y que la estaba pagando con el fruto de su trabajo para “Televisa”.

Sin embargo esta explicación fue duramente cuestionada en su presidencia, por lo que Enrique Peña Nieto se arrepiente de permitir que su entonces esposa haya salido a dar la cara.

En declaración de Enrique Peña Nieto a Mario Maldonado dio a conocer con qué ex presidentes de México aún mantenía contacto, y es que desde su exilio en España, se encontró con personajes como Carlos Salinas de Gortari y Felipe Calderón.

Incluso dijo que con Salinas de Gortari lo frecuentaba dos veces al año, una de ellas en las vísperas de Navidad, pero respecto a Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto reveló que no se lleva ni bien ni mal, pero sostuvo que hubiera preferido no convivir con él.

“Yo no soy calderonista. Cero me llevo con él. No me llevo mal pero tampoco me llevo bien”

Enrique Peña Nieto en entrevista con Mario Maldonado