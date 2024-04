El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló del regreso del expresidente Enrique Peña Nieto, quien ofreció una polémica entrevista desde República Dominicana; la primera a lo largo de el sexenio actual.

El 16 de abril, el periodista Mario Maldonado, titular del medio digital El CEO, anunció una entrevista realizada a Enrique Peña Nieto; esto como parte de un adelanto del libro Confesiones desde el exilio: EPN (Planeta, 2024).

La entrevista aún no ha sido publicada pero el diario El País tuvo acceso a una de las conversaciones entre Enrique Peña Nieto y Mario Maldonado; una de las revelaciones fue la confirmación del expresidente en torno a las investigaciones en su contra por parte de la Fiscalía General de la República (FGR):

“Sé que la Fiscalía la tiene y le he dado seguimiento con mis abogados; la tienen congelada, no la han cerrado. Yo voy a presionar un poco para que la cierren, pero cuando haya pasado la elección presidencial. Antes no creo que la vayan a cerrar. Han de tenerlo por si se ofrece”.

EPN