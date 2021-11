Vicente Fox: AMLO culpa a su equipo por desabasto de medicamentos, “no nació para ser líder”

El expresidente Vicente Fox aseguró que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no nació para ser líder , luego de que el mandatario regañara a su equipo por el desabasto de medicamentos.

El 10 de noviembre AMLO aprovechó la presentación del Plan de Ayuda a Colima para regañar al secretario de Salud, Jorge Alcocer y al director del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Ferrer, por el desabasto de medicamentos.

Vicente Fox recordó que AMLO dijo que, en su calidad de presidente, debe ser responsable de todo lo que sucede en el país.

Sin embargo, “ahora culpa y regaña” a su equipo, por lo que Fox consideró que el presidente “no nació para ser líder”.

Además, aseguró que AMLO es el único responsable por el desabasto que le reclaman por no saber inspirar a sus colaboradores.

“Siempre dijo que el presidente es responsable de todo lo que sucede en el país. Ahora culpa y regaña al equipo. Simple y sencillamente NO nació para ser líder e inspirar a los colaboradores. Solo es él y nadie más que él” Vicente Fox

(Vicente Fox / Twitter)

AMLO ya no quiere escuchar que hay desabasto de medicamentos

AMLO (Daniel Augusto / Daniel Augusto)

El presidente AMLO regañó al secretario de Salud y al director del Insabi y les exigió resolver el desabasto de medicamentos en el país.

El mandatario aseguró que su gobierno no va a estar tranquilo hasta que no e xista un abasto suficiente de medicamentos.

Además, dijo que se requiere que el abasto no sea solo del cuadro básico, sino que incluya todos los medicamentos, “hasta los más difíciles de conseguir”.

“Por eso se abrió la posibilidad de comprar los medicamentos en el mundo. Ya no hay excusa. Además, ya no se permite la corrupción que existía de que 10 distribuidoras acaparaban toda la compra de medicamentos” AMLO

AMLO aseguró que ya es momento de que se solucione el “problema del abasto” de medicamentos en México.

Asimismo, aseguró que ya no quiere más excusas para no resolver el desabasto de medicamentos y aseveró que no pueden dormir tranquilos si no hay con qué atender a los enfermos.

“Esto es para Juan Ferrer, esto es para el doctor Alcocer, yo no quiero escuchar que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo” AMLO

Padres de niños con cáncer vuelven a reclamar desabasto de medicamentos

Padres de niños con cáncer cerraron la entrada al AICM para exigir medicamentos (Daniel Augusto / Cuartoscuro)

EL pasado 9 de noviembre, padres de niños con cáncer volvieron a cerrar la entrada principal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para reclamar el desabasto de medicamentos.

La Asociación de Padres de Familia de Niños con Cáncer aseguraron que tiene más de 15 días de los hospitales de

Veracruz

Guerrero

Estado de México

no han recibido varios medicamento s para las quimioterapias de los niños como la citarabina.

Además, aseguraron que los retrasos y las entregas parciales de las medicinas afecta a largo plazo el tratamiento de los niños con cáncer quienes dejan de recibir el protocolo en tiempo y forma por los retrasos y el desabasto.