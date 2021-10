El expresidente Vicente Fox llamó “ignorante” a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por asegurar que sería una “traición a la patria” que no se apruebe que el litio quede en manos de la nación.

Vicente Fox dijo que es ignorancia aseverar eso, pues el litio, así como

Y cualquier recurso que se encuentre en el país, constitucionalmente pertenecen a la nación.

Además, aclaró que estos sólo pertenecen a la nación, es decir, a los mexicanos, y no así al actual presidente AMLO.

“Qué ignorancia. El litio, la minería, el agua, el petróleo, etc, etc., Constitucionalmente pertenece a la Nación, que no a López, sino a los mexicanos”

Vicente Fox