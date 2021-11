Retrasos y entregas imparciales de medicamentos afectan a niños con cáncer

Omar Hernández, representante de la Asociación de Padres de Familia de Niños con Cáncer aseguró que los retrasos y las entregas de medicamentos oncológicos afecta a los menores en tratamiento.

Hernández aseguró que luego de varias reuniones con representantes del gobierno y la Secretaría de Salud ya se habían regularizado las entregas de medicamentos.

Sin embargo, hace 15 días que algunos medicamentos para la quimioterapia d ejaron de llegar a varios hospitales del país lo que obliga a los médicos a cambiar los protocolos y esto afecta a los niños con cáncer a largo plazo.

En entrevista para Así las cosas de W Radio, Omar Hernández aseguró que hospitales de distintos estados de la República no han recibido varios medicamentos, lo que pone en peligro a los niños con cáncer.

Además, compartió que desde el 30 de junio, se han llevado a cabo 21 reuniones

Omar Hernández aseguró que hace mes y medio que no se realizan las reuniones semanales donde participaban autoridades estatales y directores de hospitales.

Además, aseguró que los padres de niños con cáncer no se pueden quedar callados y ser cómplices de que las cosas no funcionen porque dejan de abastecer los medicamentos.

Además, acusó que hace 15 días que no llegan medicamentos como la citarabina a hospitales de

Recordó que cuando un niño no recibe la quimioterapia como está en el protocolo de tratamiento, va a resultar afectado a largo plazo.

Además, criticó que los protocolos que establecen los oncólogos no pueden llevarse en tiempo y forma debido a las entregas inconsistentes de medicamentos para los niños con cáncer.

“Viene un protocolo que da el oncólogo, pues se debe llevar en tiempo y forma, o sea, un protocolo no te lo puedes brincar, que digas, ‘ha pues no hay etopósido, ponle citarabina’. No es así, así no funciona”

Omar Hernández, representante de la Asociación de Padres de Familia de Niños con Cáncer