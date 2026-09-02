Los mexicanos que quieran viajar a Tailandia a partir del 15 de septiembre, deberán tramitar una visa para ingresar al país.

El gobierno de Tailandia decidió excluir a México de la lista de países exentos de visa para ingresar al país, confirmó la embajada.

Cabe señalar que México también modificó sus políticas migratorias para exigir visa a 135 países para ingresar a territorio nacional, entre ellos Tailandia.

Mexicanos deberán tramitar visa a Tailandia (@EmbaMexTai/X)

Mexicanos deben tramitar visa para viajar a Tailandia a partir del 15 de septiembre

Los mexicanos que busquen viajar a Tailandia a partir del 15 de septiembre, deberán tramitar una visa para poder ingresar al país.

Este trámite se realiza de manera electrónica a través de la página https://www.thaievisa.go.th/ y puede tardar entre 5 y 10 días hábiles en ser aprobada.

De acuerdo con el sitio web oficial, para tramitar la visa electrónica tailandesa se debe.

crear una cuenta

rellenar el formulario de solicitud

subir documentos justificativos

pagar la tarifa de visa

Tras el proceso, el documento de confirmación de la visa electrónica será enviada por correo electrónico.

Cabe señalar que el próximo 15 de septiembre no solo los mexicanos deberán presentar visa para ingresar a Tailandia, pues este plazo también aplica para ciudadanos de: