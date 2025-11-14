La farmacéutica Pfizer anunció que no podrá vender la vacuna contra Covid-19 para su venta en el sector privado durante la temporada de invierno debido a que no ha sido autorizada para su comercialización.

A través de un comunicado, la farmacéutica señaló que su vacuna adaptada para la variante LP.8.1. aún no pueden venderse de manera privada.

Vacuna Pfizer contra Covid-19 se distribuye en sector salud y aún no tiene autorización para su venta en México

La vacuna de Pfizer contra Covid-19 no puede ser vendida en el ámbito privado en México, debido a que aún no está aprobada por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

De acuerdo con la farmacéutica, la liberación de los lotes de esta vacuna para la venta privada está en proceso por parte de las autoridades regulatorias.

Sin embargo, aclaró que la vacuna de Pfizer contra Covid-19 para la variante LP.8.1 sí se distribuye en el sector público.

Cabe señalar que este vacuna se aplica de manera gratuita desde diversos centros de salud del Estado, conforme a lo que anunció el gobierno de México.

Asimismo, la farmacéutica resaltó que se trata de un avance relevante “de cara a la temporada invernal y al incremento de enfermedades respiratorias” en el país.