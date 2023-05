La ‘toma’ de un tramo del ferrocarril de Ferrosur en el Istmo de Tehuantepec es una gran oportunidad para replantear el tema de las privatizaciones, consideró Federico Arreola.

El director general de SDPnoticias, Federico Arreola, señaló que la privatización en México se ha llevado demasiado lejos, por lo que es momento de replantearse el asunto con la ‘toma’ de Ferrosur.

De acuerdo con el Diario Oficial,un tramo del ferrocarril de Ferrosur SA en Coatzacoalcos, Veracruz, fue considerado “de utilidad pública” y transferido a una entidad gubernamental denominada Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec que será operado por la Armada.

Federico Arreola vio con buenos ojos la ‘toma’ de un tramo del ferrocarril de Ferrosur en Veracruz, por parte de elementos de la Marina, pues dijo que se debe replantear el asunto de las privatizaciones.

El periodista destacó a Sergio y Lupita, en El Heraldo Radio, los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quien dijo que por ocupar vías de Ferrosur, Grupo México, de Germán Larrea, pretendía pago de 9 mil 500 millones de pesos.

Al subrayar que no se trata de una expropiación, pues “no se puede expropiar lo que es del Estado”, Federico Arreola hizo hincapié en que el Estado está en su derecho de usar lo que esté a su alcance por el bien de los proyectos sociales.

Federico Arreola dijo que esta es la oportunidad para reflexionar sobre a dónde han llevado las privatizaciones en México, como dogma neoliberal.

Federico Arreola considera que es momento de replantear el tema de las privatizaciones en México, luego de que parte de la unidad ferroviaria de Grupo México en el istmo fue ‘tomada’ por militares.

El periodista reprochó que en México el transporte que es tan esencial esté en manos privadas, lo que no sucede en otros lugares del mundo.

Federico Arreola consideró que no es correcto que Germán Larrea sea dueño de las vías férreas en México.

Reclamó que los aeropuertos sean un gran negocio para las empresas privadas, sobre todo los más rentables como los que se encuentran en:

El periodista siguió con la lista de aeropuertos que tienen una mayoría pública, como el de Dallas, Estados Unidos; el de Atlanta, que es el más transitado del mundo y es público.

Federico Arreola dijo que en México se han excedido en privatizar servicios esenciales para la gente, tanto para la gente que tiene que transportarse como para la carga.

Excederse en las privatizaciones ha dañado a México, por lo que la ‘toma’ de Ferrosur es una oportunidad de replantearse el tema, expuso Federico Arreola.

El periodista resaltó que no solo los grandes aeropuertos en otros países son públicos, sino también las vías ferroviarias, como en Suiza.

En este tenor, Federico Arreola señaló que es momento de que el tema de las privatizaciones en México se replanteen en los futuros gobiernos.

“Yo creo que esta es una gran oportunidad para replantear algo que está mal y que tiene que modificarse esencialmente, se tarde lo que se tarde. No pueden estar lo aeropuertos y las vías de ferrocarril y lo trenes en manos de particulares que operan con criterios de rentabilidad y no deficiencia social, por así decirlo... No es sano, no es correcto”

Federico Arreola