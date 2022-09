Tras la aprobación del cambio de mando de la Guardia Nacional, especialistas en materia de seguridad temen que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se convierta en un nuevo actor político.

Así lo consideró Ernesto López Portillo, especialista en temas de seguridad, quien afirma que con los recursos que se le otorgaron con este cambio de mandos, la Sedena se convertirá en un actor político deliberante.

En entrevista para Así las cosas, dijo que los legisladores pudieron tomar la decisión del cambio de mando de la Guardia Nacional pensando que será una medida transitoria.

Sin embargo, afirmó que la Sedena no va a querer renunciar a todos los recursos económicos y humanos que se le han dado con esta aprobación.

Sedena será un nuevo actor político: especialista

Ernesto López Portillo aseveró que la Sedena será un nuevo actor político con cada vez más poder, debido a la cantidad de recursos que ha recibido desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Además, consideró que con la aprobación, la Sedena ingresó a la disputa y confrontación política, lo que lo deja en medio de la que se desarrolla en el país.

Lo que se aprobó ayer…introduce a las Fuerzas Armadas en un escenario de deliberación política, en una disputa política… Lo que se dijo en el Senado ayer sí es un retrato importante de la confrontación política en la que quedó metida las Fuerzas Armadas” Ernesto López Portillo

Asimismo, consideró que la decisión del cambio de mando de la Guardia Nacional a la Sedena es dar un salto atrás para regresar a una condición de la que México ya había salido.

De acuerdo con Ernesto López Portillo, México estaba en una condición que dejaba a la Sedena lejos de la disputa política y de la deliberación propia de la competencia por el poder político.

“Esta decisión representa una alteración constitucional y política estructural y un salto monumental al pasado con consecuencias políticamente impredecibles…ya las Fuerzas Armadas tendrán más recursos de los que ya se les dio…un nuevo incremento de recursos que hace a las fuerzas Armadas un nuevo, entre comillas, actor político deliberante que dificilmente renunciará algun dia a lo que le están dando”

No hay evidencia de que la seguridad haya mejorado con la intervención de la Sedena y la Guardia Nacional

Ernesto López Portillo recordó que en febrero de 2019, cuando se aprobó la creación de la Guardia Nacional, todos aplaudieron por tratarse de un mando civil.

“Parecía que teníamos una ruta para que en efecto las Fuerzas Armadas intervinieran ya con una temporalidad y criterios claros…creíamos tener una ruta civil” Ernesto López Portillo

Sin embargo, lo escrito en la Constitución no se cumplió, pues desde el principio la Guardia Nacional no fue civil, pues no se crearon plazas y se ocupó por elementos de

Policía Naval

Policía Militar

ex policías federales

De acuerdo con los registros de la forma en la que trabajan los militares y la Guardia Nacional, así como de la percepción de la seguridad en el país, gracias a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, se puede evidenciar que no hay evidencia de que la Sedena “haga las cosas mejor”.

En esta encuesta, publicada el 8 de septiembre, el número de víctimas y delitos han crecido, pese a que la cifra negra sigue igual del 93%.

“Esto se suma a un conjunto de evidencias que nos hacen cuestionarnos si de verdad estamos en una política de seguridad cuando se habla de esta iniciativa porque no hay evidencias suficientes que nos enseña que las Fuerzas Armadas hacen las cosas mejor” Ernesto López Portillo

Sedena asegura el mismo número de armas que el asegurado en el sexenio pasado y un cuarto de las aseguradas en el sexenio de Felipe Calderón.

Además, la letalidad de la Sedena en promedio es la misma en el gobierno de Peña Nieto, pero en Tamaulipas es desproporcionada, pues son de 5.8 agresores muertos por cada 1 herido, mientras que en el gobierno de Peña Nieto fue de 5.3