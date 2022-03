A 3 días de la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, fue vista en una sala VIP del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Usuarios en redes compartieron una fotografía en la que se puede ver a Tatiana Clouthier esperando un vuelo a Estados Unidos en la sala VIP de Aeroméxico del AICM.

Ante esto, se desataron las críticas hacia Tatiana Clouthier, quienes se cuestionaron por qué no viajó desde el AIFA, inaugurado el 21 de marzo, y la falta de congruencia con la austeridad de la Cuarta Transformación.

Captan a Tatiana Clouthier en sala lounge de Aeroméxico; secretaria asegura que no es VIP

La escritora y conferencista Denise Ramos compartió una fotografía en redes sociales donde se puede ver a Tatiana Clouthier en la sala VIP de Aeroméxico del AICM.

La imagen desató la crítica por lo que la secretaría de Economía decidió responder: “NO es un área VIP”.

“¡Qué bonita se ve la tía Tatis en el área VIP de Aeroméxico! ¿La saludo?” Denise Ramos

La secretaria Tatiana Clouthier respondió que, si Denise Ramos la hubiera saludado se habría tomado un café con ella para r ecordarle que el área donde la encontró no es una zona VIP.

Además, aseveró que dicha área puede ser utilizada por los pasajeros que, por los kilómetros viajados, la aerolínea retribuye con el espacio.

“Lástima que Denise Ramos me bloqueó. Me hubiera gustado saludarla, tomarnos un café y recordarle que NO es una área VIP, sino una sala a la que las personas que tenemos años viajando continuamente por motivos de trabajo entramos por la retribución de kms que brinda la aerolínea” Tatiana Clouthier, secretaria de Economía

No obstante, Denise Ramos aprovechó para criticar la promoción de la austeridad de la Cuarta Transformación pero sus funcionarios llegan a lugares “donde no todo el mundo no puede entrar”.

¿Por qué Tatiana Clouthier no viajó a Estados Unidos desde el AIFA?

Por otra parte, la secretaria Tatiana Clouthier fue cuestionada sobre el porqué no utilizó el AIFA para viajar, pues la obra insignia del gobierno federal inició operaciones el 21 de marzo.

El usuario @rikymoreno aseguró que los funcionarios de la 4T van a dar “maromas” para justificar que el nuevo aeropuerto no se use con la regularidad con la que sí se usa el AICM.

Sin embargo, Tatiana Clouthier viajó a Estados Unidos para sostener una reunión con The National Association of Manufacturers, según informó Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior.

Además, otros condenaron que el gobierno al que pertenece crítica “lo superfluo” pero buscan cómo justificar las misma acciones cuando son ellos quienes caen en ella.