Tatiana Clouthier, secretaria de Economía, anuncia gira en Dubái

Tatiana Clouthier, secretaria de Economía, anunció una gira de trabajo en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, del 20 al 23 de febrero.

La secretaría de Economía realizará su gira de trabajo en el marco de la Expo 2020 Dubái, una exposición internacional que comenzó el 1 de octubre de 2021 y finalizará el 31 de marzo.

En un comunicado, la Secretaría de Economía detalló que Tatiana Clouthier será acompañada por Ana Bárbara Mungaray, titular de la Unidad de Desarrollo Productivo.

¿Qué hará Tatiana Clouthier en Dubái?

Tatiana Clouthier sostendrá reuniones con distintas agrupaciones comerciales y empresariales, y encabezará el evento “Flavours of Mexico: MSMEs and Denominations of Origin”, en el espacio MIPYMEX MX.

En dicho evento, más de 100 micro, pequeñas y medianas empresas han exhibido sus productos como parte de la Expo 2020 Dubái, detalló la Secretaría de Economía.

Asimismo, Tatiana Clouthier ratificará la firma del Memorándum de Entendimiento con Dubai Port Worl, con el que México se incorpora al programa World Logistcs Passport.

La Secretaría de Economía destacó que, en 2021, Emiratos Árabes Unidos fue el 46 socio comercial de México y el segundo entre países de Medio Oriente.

“El comercio bilateral entre ambas naciones ascendió a 923.4 millones de dólares”, señaló la dependencia.

Tatiana Clouthier (Andrea Murcia)

Tatiana Clouthier recientemente viajó a Los Ángeles

La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, recientemente realizó una gira de trabajo a Los Ángeles, California, el 9 y 10 de febrero.

En Twitter, la funcionaria compartió que durante su gira mantuvo una reunión con empresarios respecto al tema de autos eléctricos.

“Intercambiamos opiniones que fortalecen nuestra postura de defensa de la #competitividad de esta importante industria a nivel regional”, aseguró Clouthier.

México es el segundo socio comercial más importante para California y nuestro segundo mercado de exportación entre los estados de Estados Unidos, señaló la Secretaría de Economía en un comunicado.