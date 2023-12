Tatiana Clouthier y Kenia López Rabadán protagonizaron un nuevo encontronazo en redes sociales; te explicamos cuál fue la razón de la fuerte pelea.

Mediante un video publicado en su cuenta de X, Tatiana Clouthier respondió duramente López Rabadán, quien forma parte del equipo de la precandidata del Frente Amplio por México (PRI, PAN PRD), Xóchitl Gálvez rumbo a las elecciones 2024.

Y es que los dichos de Kenia López Rabadán, provocaron el enojo de la vocera de la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, quien salió en defensa de su padre Manuel Clouthier.

Pero, ¿qué fue lo que detonó la pelea entre Tatiana Clouthier y Kenia López Rabadán? Te explicamos.

“No tienes la menor idea de quién fue Maquío”; Tatiana Clouthier sale en defensa de su padre y arremete contra Kenia López

Tatiana Clouthier defendió el nombre de su padre Manuel Clouthier, quien fue fundador de Partido Acción Nacional (PAN) y candidato a la presidencia por el mismo partido, ante las declaraciones de Kenia López Rabadán.

“Que bárbaro, que sorpresa, como se nota que no conociste a Maquío y que no tienes la menor idea de quén fue Maquío Clouthier ”; acusó la ex secretaria de Economía.

Por lo que aseveró que su padre también conocido como Maquío Clouthier, buscaba a través de su movimiento que la gente luchara por sus propios sueños.

En este sentido, Tatiana Clouthier señaló que el PAN, partido en el militó por 15 años, traicionó los principios establecidos por su padre Maquío.

En este sentido, la coordinadora de Claudia Sheinbaum, criticó la alianza formada entre el PAN, PRI y PRD, haciendo énfasis en la participación de Alejandro Moreno, líder del tricolor y del diputado Rubén Moreira.

“Eso que tanto criticas, está ahí ahorita a lado de ustedes, en una coalición inexplicable . Alitos, Moreiras, y súmale lo que quieras”, señaló Tatiana Clouthier.

“Vete en el espejo que difícil sería poder comprender de lo que estás hablando y no miento, tampoco difamo” Tatiana Clouthier, vocera de campaña de Claudia Sheinbaum

Cabe destacar que la ex coordinadora de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dejó el PAN, para después formar parte de las filas de Morena.

Kenia López Rabadán (Cuartoscuro / Daniel Augusto)

¿Cuáles fueron las declaraciones de Kenia López Rabadán que detonaron el enojo de Tatiana Clouthier?

La pelea entre Tatiana Clouthier y la senadora del PAN, surgió a raíz de la columna de Kenia López Rabadán en la que criticó la denuncia interpuesta contra Alfredo Jalife.

Aquí, Kenia López Rabadán señaló que Tatiana Clouthier “comparte trinchera con quien defraudó a su padre” (Maquío Clouthier).

Lo anterior al apuntar la cercanía de la vocera de Claudia Sheinbaum con Manuel Bartlett, quien presuntamente fue parte del fraude electoral que vivió Manuel Clouthier en 1988.

Asimismo, la nueva aliada de Xóchitl Gálvez rumbo a las elecciones 2024, se manifestó en contra de la denuncia contra Alfredo Jalife, pues aseguró que con ella, se buscó silenciar al imputado.

Es importante recordar que Tatiana Clouthier demandó al ex médico Alfredo Jalife en 2022, por el delito de difamación y calumnias.

.@tatclouthier, por mentir y difamar es que te despidieron y hasta el abrazo te negó tu líder.



Ahora te quieres reciclar, pero la verdad es que ya nadie confía en ti. pic.twitter.com/yVNqTDBQFx — Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) December 9, 2023

¿Cómo van las encuestas rumbo a las elecciones 2024?

La pelea entre Tatiana Clouthier y Kenia López Rabadán se dio en medio de la carrera para alcanzar la presidencia rumbo a las elecciones 2024; por esto, te decimos cómo van las precandidatas en las encuestas.

La Encuesta MetricsMx reveló los primeros resultados sin Samuel García, quien se bajó de la contienda para reasumir su cargo como gobernador de Nuevo León.

En este sentido, así va la intención de voto de acuerdo con la Encuesta MetricsMx del 8 de diciembre:

Claudia Sheinbaum por Morena, PT y PVEM con el 57.5%



Xóchitl Gálvez por el PAN, PRI y PRD con el 17.9%



Un candidato de Movimiento Ciudadano con el 8%