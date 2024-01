Manuel Clouthier Carrillo se burló de su hermana, Tatiana Clouthier Carrillo, luego de la polémica entrevista en Tragaluz, para LatinUS, respecto a cuestionamientos sobre la seguridad de México.

A través de Twitter, Manuel Clouthier expuso diferentes mensajes referentes a las respuestas de su hermana, quien se desempeña como vocera de la campaña de Claudia Sheinbaum, precandidata presidencial de Morena para las elecciones 2024.

En las publicaciones, el exdiputado incluso se burló por las respuestas que dio su hermana en la entrevista y por ponerse “al tú por tú” contra la precandidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez.

A través de X, Manuel Clouthier se burló de su hermana al asegurar que “la neta” no deja de sorprender en su papel como vocera de Claudia Sheinbaum, y defensora de la 4T.

Su burla se da a manera de respuesta al video en donde Tatiana Clouthier se lanza contra Xóchitl Gálvez y acusa que desde la dirigencia de la alianza opositora le dicen qué hacer.

Esto después de que Xóchitl Gálvez retó a Claudia Sheinbaum a un debate, y le cuestionó si desde la presidencia, encabezada por AMLO, “le dan permiso” para llevarlo a cabo.

Ante esto, Sheinbaum respondió que no necesita el permiso de nadie para actuar, por lo que la precandidata presidencial del PAN, PRI y PRD retó nuevamente a la morenista a debatir este jueves 18 o viernes 19 de enero.

El reto fue respondido por Tatiana Clouthier, quien acusó a Gálvez de tratar de colgarse de Sheinbaum para sobresalir, y agregó que a su parecer, es a ella a la que le dicen qué hacer.

“No dejas de sorprender, Xóchitl. Ahora después de que nadie te hace caso te quieres subir al primer grado y te quieres subir al primer grado poniéndote al tú por tú con Claudia. No son iguales, la neta que no”

Pues Clouthier criticó a Gálvez por insinuar que a una mujer le tienen que decir qué hacer en la política, no obstante, también señaló que “la neta” quien tenía que pedir permiso o recibía órdenes de hombres es la panista, contradiciendo su primer argumento.

La neta es que yo creo que a la que no le dan permiso o por lo menos le indican qué hacer es a ti”.

“Una cosa que la verdad me parece inaceptable es que una mujer, una mujer que quiere gobernar un país en donde la mayoría somos mujeres, empieza a denostar a otra mujer (...)

Posterior a los videos y respuestas entre Tatiana Clouthier y Xóchitl Gálvez, Manuel Clouthier aprovechó las respuestas de su hermana para burlarse de ella.

Manuel Clouthier criticó a Tatiana Clouthier porque “no sabe nada” sobre los problemas de inseguridad en México, pero “se quiere poner al tú por tú” con Xóchitl Gálvez, “denostando a una mujer que quiere gobernar un país”.

Además, el exdiputado señaló que “no son iguales”, refiriendo que esa frase la ha escuchado con anterioridad, todo esto a manera de sarcasmo por las palabras de su hermana contra Gálve z.

“La neta que no deja de sorprender, después de que ella misma nos dice que no sabe nada ni es responsable de nada se quiere poner al tú por tuú con X denostando a una mujer que quiere gobernar un país, no son iguales !!!! ¿Dónde escuche esto?”

Manuel Clouthier