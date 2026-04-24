SRE nombra a Rigoberta Menchú alta consejera para los Derechos de las Mujeres y los Pueblos Indígenas

El canciller Roberto Velasco designó a Rigoberta Menchú como alta consejera para los Derechos de las Mujeres y los Pueblos Indígenas en la política exterior de México.
“Rigoberta Menchú, laureada mexicana con el Premio Nobel de la Paz, contribuirá a la SRE con el diseño de una política integral destinada a promover y proteger los derechos de las mujeres y comunidades indígenas”SRE
El nombramiento de la SRE, realizado en coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, responde a la directriz impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, contribuirá al diseño de una política integral que promueva la igualdad sustantiva, la interculturalidad y la protección de comunidades indígenas, afromexicanas y de los derechos de las mujeres.
Rigoberta Menchú protegerá los derechos de las mujeres y comunidades indígenas en la SRE
En un comunicado, la SRE informó que el nombramiento de Rigoberta Menchú como alta consejera para los Derechos de las Mujeres y los Pueblos Indígenas forma parte de la directriz promovida desde la presidencia.
En ese sentido, se establece que su designación tendrá el objetivo de colocar la interculturalidad y la igualdad sustantiva como ejes transversales de la acción internacional de México.
Entre las funciones de Rigoberta Menchú, también ganadora del Premio Nobel de la Paz, está contribuir al diseño de una política integral enfocada en:
- Promover y proteger los derechos de las mujeres
- Impulsar medidas a favor de pueblos y comunidades indígenas
- Incentivar la protección de derechos de sectores afromexicanos
Rigoberta Menchú agradece nombramiento de la SRE
En sus redes sociales, Rigoberta Menchú agradeció la designación como alta consejera para los Derechos de las Mujeres y Pueblos Indígenas en la Política Exterior de México.
“Representa para mí un desafío y una plena dignificación en lo personal y en las diversas luchas de las mujeres y de los pueblos indígenas de México y del mundo. Lo acepto como una misión histórica y lo llevaré con responsabilidad", sostuvo.