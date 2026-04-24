El canciller Roberto Velasco designó a Rigoberta Menchú como alta consejera para los Derechos de las Mujeres y los Pueblos Indígenas en la política exterior de México.

“Rigoberta Menchú, laureada mexicana con el Premio Nobel de la Paz, contribuirá a la SRE con el diseño de una política integral destinada a promover y proteger los derechos de las mujeres y comunidades indígenas” SRE

El nombramiento de la SRE, realizado en coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, responde a la directriz impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, contribuirá al diseño de una política integral que promueva la igualdad sustantiva, la interculturalidad y la protección de comunidades indígenas, afromexicanas y de los derechos de las mujeres.

SRE nombra a Rigoberta Menchú alta consejera para los Derechos de las Mujeres y los Pueblos Indígenas (@SRE)

Rigoberta Menchú protegerá los derechos de las mujeres y comunidades indígenas en la SRE

En un comunicado, la SRE informó que el nombramiento de Rigoberta Menchú como alta consejera para los Derechos de las Mujeres y los Pueblos Indígenas forma parte de la directriz promovida desde la presidencia.

En ese sentido, se establece que su designación tendrá el objetivo de colocar la interculturalidad y la igualdad sustantiva como ejes transversales de la acción internacional de México.

SRE nombra a Rigoberta Menchú alta consejera para los Derechos de las Mujeres y los Pueblos Indígenas (@SRE)

Entre las funciones de Rigoberta Menchú, también ganadora del Premio Nobel de la Paz, está contribuir al diseño de una política integral enfocada en:

Promover y proteger los derechos de las mujeres

Impulsar medidas a favor de pueblos y comunidades indígenas

Incentivar la protección de derechos de sectores afromexicanos

SRE nombra a Rigoberta Menchú alta consejera para los Derechos de las Mujeres y los Pueblos Indígenas (@SRE)

Rigoberta Menchú agradece nombramiento de la SRE

En sus redes sociales, Rigoberta Menchú agradeció la designación como alta consejera para los Derechos de las Mujeres y Pueblos Indígenas en la Política Exterior de México.

“Representa para mí un desafío y una plena dignificación en lo personal y en las diversas luchas de las mujeres y de los pueblos indígenas de México y del mundo. Lo acepto como una misión histórica y lo llevaré con responsabilidad", sostuvo.