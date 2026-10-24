A continuación te compartimos la información de los sismos detectados hoy sábado 24 de octubre de 2026 en México por el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

La información que comparte el organismo permite conocer datos como el epicentro y la magnitud de los temblores registrados dentro del territorio nacional.

Temblor hoy Chiapas: sismo de magnitud 4.7 sacude el suroeste de Ciudad Hidalgo

Un sismo de magnitud 4.7 se registró durante la madrugada de hoy 24 de octubre de 2026 a las 01:31 horas en el estado de Chiapas.

El epicentro tuvo lugar a 90 kilómetros al suroeste del municipio de Ciudad Hidalgo, según información proporcionada por el Servicio Sismológico Nacional.

Adicional, precisó que el temblor de 4.7 en el estado de Chiapas contó con las siguientes coordenadas:

Latitud: 14.19

Longitud: -92.81

Profundidad: 16 km

Temblor hoy Chiapas (SSN)

Aunque este sismo no superó los límites ni activó la alerta sísmica, Protección Civil insta a recordar una serie de recomendaciones a seguir para evitar riesgos durante un temblor:

Contar con una mochila de emergencia que tenga un botiquín de primeros auxilios, tus documentos personales y una copia de ellos en una memoria USB.

Suspender de inmediato el suministro de gas y luz inmediatamente y verifica que no haya fugas

Identifica objetos que pueden caerse y poner en riesgo a ti y los tuyos

Define puntos de reunión para ti y tu familia

Recuerda siempre mantener la calma durante un sismo, alejarte de paredes y ventanas y colocarte sobre puntos fuertes del lugar en donde te encuentres como marcos o estructuras de soporte.