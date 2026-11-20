En esta nota te compartimos los sismos detectados hoy viernes 20 de noviembre de 2026 en México por el Servicio Sismológico Nacional.

La información compartida por el organismo permite conocer información importante como el epicentro y magnitud de los últimos temblores registrados en territorio nacional.

Sismo hoy viernes 20 de noviembre de 2026 en México

Hasta las 03:40 horas, el SSN no compartió datos sobre algún sismo que se haya detectado en México hoy viernes 20 de noviembre.

No obstante, esto no quiere decir que no se haya registrado un sismo en territorio nacional, sino que existe la posibilidad de que la intensidad del temblor fue de magnitud muy baja.

Por ello, la información de estos temblores se procesa y puede darse a conocer más tarde una vez que se haya recopilado en su totalidad.

Sismo en México (Captura)

Aunque el Servicio Sismológico Nacional no compartió información de un sismo relevante durante la madrugada de hoy viernes 20 de noviembre, Protección Civil llama a recordar las medidas de prevención en caso de temblor:

Contar con una mochila de emergencia que tenga un botiquín de primeros auxilios, tus documentos personales y una copia de ellos en una memoria USB.

Suspender inmediatamente el suministro de gas y luz inmediatamente y verifica que no haya fugas

Identifica objetos que pueden caerse y poner en riesgo a ti y los tuyos

Define puntos que sirvan de encuentro para ti y tu familia

Recuerda siempre mantener la calma en caso de un sismo fuerte, alejarte de paredes y ventanas y colocarte sobre puntos fuertes del lugar en donde te encuentres.