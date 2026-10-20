En esta nota te compartimos los sismos detectados hoy martes 20 de octubre de 2026 en México por el Servicio Sismológico Nacional.

La información compartida por este organismo permite conocer datos como el epicentro y magnitud de los últimos temblores registrados dentro del territorio nacional.

Sismo hoy martes 20 de octubre de 2026 en México

Hasta las 04:00 horas, el SSN no compartió datos sobre algún sismo detectado en México hoy martes 20 de octubre.

No obstante, ello no significa que no se haya registrado un sismo dentro del territorio nacional, sino que existe la posibilidad de que la intensidad del temblor pudo ser de muy baja magnitud.

Por tanto, la información de estos temblores se procesa en el sistema y puede darse a conocer más tarde una vez que haya sido recopilada en su totalidad.

Sismo hoy martes 20 de octubre de 2026 en México (Captura)

Aunque el Servicio Sismológico Nacional no compartió información de un sismo importante durante la madrugada de hoy martes 20 de octubre, Protección Civil llama a recordar las medidas de prevención en caso de temblor:

Tener una mochila de emergencia que tenga un botiquín de primeros auxilios, tus documentos personales y una copia de ellos en una memoria USB.

Cortar el suministro de gas y luz inmediatamente y verifica que no haya fugas

Identifica objetos que pueden caerse y poner en riesgo a ti y los tuyos

Establece puntos de encuentro para ti y tu familia

Recuerda siempre que es importante mantener la calma en caso de un sismo fuerte, alejarte de paredes y ventanas y colocarte sobre puntos fuertes del lugar en donde te encuentres.