En esta nota te compartimos los sismos detectados hoy jueves 15 de octubre de 2026 en México por el Servicio Sismológico Nacional.

La información compartida por este organismo permite conocer el epicentro y magnitud de los últimos temblores registrados dentro del territorio nacional.

Sismo hoy jueves 15 de octubre de 2026 en México

Hasta las 02:35 horas, el SSN no compartió datos sobre algún sismo detectado en México hoy jueves 15 de octubre.

No obstante, ello no significa que no se haya registrado un sismo en territorio nacional, sino que existe la posibilidad de que la intensidad del temblor pudo ser de magnitud muy baja.

Por tanto, la información de estos temblores se procesa y puede darse a conocer más tarde una vez que haya sido recopilada en su totalidad.

Sismo hoy jueves 15 de octubre de 2026 en México (Captura de Pantalla)

Aunque el Servicio Sismológico Nacional no compartió detalles de un sismo importante durante la madrugada de hoy jueves 15 de octubre, hay que recordar las recomendaciones de Protección Civil en caso de temblor:

Tener una mochila de emergencia que cuente con un botiquín de primeros auxilios, tus documentos personales y una copia de ellos en una memoria USB.

Corta de inmediato el suministro de gas y luz inmediatamente y verifica que no haya fugas

Identifica objetos que pueden caerse y poner en riesgo a ti y los tuyos

Define puntos de encuentro para ti y tu familia

Recuerda siempre mantener la calma en un sismo, alejarte de paredes y ventanas y colocarte sobre puntos fuertes del lugar en donde te encuentres.