En esta nota te compartimos los sismos detectados hoy viernes 16 de octubre de 2026 en México por el Servicio Sismológico Nacional.

La información compartida permite conocer con precisión los datos correspondientes al epicentro y magnitud de los últimos temblores registrados dentro del territorio nacional.

Sismo hoy viernes 16 de octubre de 2026 en México

Hasta las 04:35 horas, el SSN no compartió datos sobre algún sismo detectado en México hoy viernes 16 de octubre.

No obstante, esto no significa que no se registrara un sismo dentro del territorio nacional, sino que existe la posibilidad de que la intensidad del temblor pudo ser de muy baja magnitud.

Por tanto, la información de estos temblores se procesa completamente para conocer su epicentro y magnitud exacta y puede darse a conocer más tarde una vez que haya sido recopilada en su totalidad.

Temblor hoy en México (SSN)

Aunque el Servicio Sismológico Nacional no compartió información de un sismo relevante durante la madrugada de hoy viernes 16 de octubre, Protección Civil insta a recordar las medidas de prevención en caso de temblor:

Contar con una mochila de emergencia que tenga un botiquín de primeros auxilios, tus documentos personales y una copia de ellos en una memoria USB.

Suspende el suministro de gas y luz inmediatamente y verifica que no haya fugas

Identifica objetos que pueden caerse y poner en riesgo a ti y los tuyos

Establece puntos de encuentro para ti y tu familia

Recuerda siempre mantener la calma en caso de sismo, alejarte de paredes y ventanas y colocarte sobre puntos fuertes del lugar en donde te encuentres.