Silvano Aureoles Conejo y Miguel Ángel Mancera fueron anunciados como los abanderados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para luchar por la candidatura presidencial de 2024.

Este fin de semana, durante la reunión Plenaria del PRD, Jesús Zambrano , líder nacional del partido, anunció la intención de Silvano Aureoles y Miguel Ángel Mancera de contender por la candidatura presidencial.

Según expuso, planean ser considerados por la alianza Va por México , integrada por PRI, PAN y PRD, para encabezar la contienda electoral de 2024.

Ello a pesar de que previamente se señaló que sería el PAN quien nombrará a los candidatos para las elecciones 2024, en donde se renovará la presidencia de México y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México (CDMX).

Si bien Silvano Aureoles expresó sus intenciones de contender por la presidencia de México en las elecciones 2024 desde hace tiempo, siendo el único abanderado del PRD hasta ese momento, Miguel Ángel Mancera se sumó, dando a conocer sus aspiraciones políticas.

La información fue anunciada por el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, el pasado domingo 29 de enero, en donde indicó que tanto Aureoles como Mancera son dignos representantes del partido.

Según lo dijo Zambrano, Miguel Ángel Mancera le manifestó el sábado su intención de ser includo como precandidato a la candidatura presidencial de 2024, por lo que, el perredista aseguró que tienen dos perfiles para contender por la presidencia de México.

“Dicen que el PRD no tiene perfiles, sí tenemos a dos personas, así me lo expresaron ayer; me lo dijo primero Silvano Aureoles, y ayer en la plenaria, el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, nos manifestó su intención de comenzar a movilizarse para buscar la candidatura”.

Jesús Zambrano