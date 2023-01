Silvano Aureoles Conejo, exgobernador perredista de Michoacán, sigue impulsando su campaña rumbo a las elecciones 2024 y como parte de eso, presentó a un equipo para “recuperar” la Ciudad de México (CDMX).

El exgobernador Silvano Aureoles también habló del cateo de la Sedena al rancho La Joya en Michoacán; negó que fuera de su propiedad y en su lugar, acusó “golpeteo” político en su contra por su aumento de popularidad entre la población.

Este miércoles 25 de enero de 2023, Aureoles Conejo dio una conferencia de prensa para presentar a la Coordinación de la Cruzada Por Amor a México CDMX, su equipo que buscará “recuperar” la capital “de las manos de Morena” en las elecciones de 2024.

Además, reiteró sus aspiraciones por ser el candidato de la oposición para la presidencia de la república.

Silvano Aureoles acusa “golpeteo político” con cateo en rancho de Michoacán

La noche del 24 de enero, fuerzas federales y estatales realizaron un cateo en el rancho La Joya en Michoacán, del que se dijo, sería propiedad de Silvano Aureoles.

El exgobernador de esa entidad acusó que el presunto cateo se trataría de una “cortina de humano” y de “golpeteo político” en su contra, y rechazó que tenga relación con el rancho.

“No hay con que manchar, con que construir una narrativa jurídica y por eso se van a las cortinas de humo, lo que sucede en Michoacán es un desastre igual que el país”. Silvano Aureoles

Silvano Aureoles dijo que el actual gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla en Michoacán es un “un gobierno mediocre que ante la falta de resultados recurren a ridículos” para ocultar “la situación lamentable en la que se encuentra”.

Además, dijo que lo del rancho en Michoacán es “golpeteo político” porque: “están muy preocupados por mi crecimiento entre el ánimo de la gente y como ellos no levantan ni polvo, hay que golpear al principal adversario pero no me van a asustar”.

Silvano Aureoles presenta a su equipo para “recuperar” la CDMX en 2024

El anuncio realizado este 25 de enero de 2023 fue sobre la segunda fase de su proyecto rumbo a las elecciones 2024, la llamada Cruzada Por Amor a México que presentó el pasado 5 de octubre.

El perredista dijo que la fase dos de su proyecto para llegar a la presidencia de México consiste en la organización territorial coordinaciones de la Cruzada Por Amor a México en cada uno de los 32 estados y de los 300 distritos electorales.

“Cada coordinación estará acompañada de una campaña de difusión para que consolidemos el esfuerzo y ofrecer una alternativa real a la sociedad mexicana rescatar del desastre en el que está sumido el país por los gobiernos incompetentes, incapaces, mediocres que no han sabido gobernar y que tienen al país de cabeza”. Silvano Aureoles

Silvano Aureoles adelantó que presentará su propuesta con la que aspira a gobernar el país antes del próximo 8 de marzo.

¡Nadie nos va a detener!



Esta mañana, tomamos protesta a los integrantes de la coordinación #PorAmorAMéxico de la CDMX. Vamos a recorrer todo el país para instalar coordinaciones estatales, con mujeres y hombres que aman a México y que saben que es momento de rescatarlo.

Y al tomar protesta del equipo que conformará la Coordinación Por Amor a México CDMX, explicó su trabajo fundamental es “recuperar la CDMX” por el PRD:

“Vamos a recuperar la Ciudad de México, les vamos a ganar a los morenos inútiles la capital para que ya no más tragedias en el Metro, no más cortinas de humo para distraer de sus verdaderas responsabilidades y tragedias”, dijo.

El ex gobernador de Michoacán sostuvo que Morena “ya tiene perdida” la CDMX y que cada día, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, “se hunde más porque no tiene capacidad de gobierno”.

“La coalición en CDMX va a ser un éxito, vamos a recuperar la gran capital”, reiteró.

Silvano Aureoles confirmó que él quiere ser el candidato de la coalición PRI-PAN-PRD en las elecciones 2024, y por eso propone que construyan el “mejor método democrático” para elegir a la persona.

Su propuesta es unas elecciones primarias en urnas organizadas por el INE, aunque mencionó que se puede llegar a otro método e incluir a la sociedad civil.