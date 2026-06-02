Ante la petición de una reforma que regule la gestación subrogada en México, Claudia Sheinbaum afirmó que no es necesaria una Ley Federal en todos los casos.

A través de su conferencia matutina del 2 de junio de 2026, Sheinbaum calificó como crítico y complejo el tema, razón por lo que no se atrevió a emitir una opinión, en su lugar, la mandataria federal -de 63 años de edad- pidió dejarle el tema a las entidades.

“Hay que dejárselo a los Estados, son temas que les corresponden a los Estados y no tiene que haber necesariamente una Ley Federal” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Asimismo aclaró que son pocas las entidades que han aprobado esta practica, por lo que insistió: “Hay que dejárselo a la sociedad”.

Exigen eliminación de la gestión subrogada en México

El tema en la Mañanera del pueblo surgió ante las exigencias de diversas organizaciones y colectivos que exigen la eliminación de la gestión subrogada en México, el proceso de reproducción asistido donde la mujer gesta un bebé para otra persona que asumirá su crianza.

Argumentan que esta practica es una explotación reproductiva que pone en desventaja a mujeres que viven en situación económica vulnerable ya que usan el cuerpo femenino para fines comerciales.

Así como esta practica puede reforzar e incrementar la trata reproductiva y el tráfico de menores, por lo que solicitan una iniciativa que prevenga y sancione este método de reproducción.

Aunque Claudia Sheinbaum calificó como crítica la situación, se negó a emitir una opinión recalcando que toda iniciativa tiene “una parte a favor y una parte compleja”.

Por lo que serán autoridades estatales quienes analicen el tema desde el punto médico, científico, social y jurídico antes de aprobar o rechazar la maternidad subrogada, misma que está avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a fin de dar un acceso igualitario y garantizar el registro de los contratos.