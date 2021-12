Sergio Aguayo responde a AMLO por mención en la mañanera

El académico y politólogo Sergio Aguayo respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quien aseguró que tiene “mucha deshonestidad intelectual” en la mañanera.

Fue en la conferencia mañanera del 13 de diciembre que el mandatario aseguró que es un despropósito que académicos como Aguayo comparen la situación del Centro de Investigación y Docencia Económicos (CIDE) con el 68.

Sin embargo, Sergio Aguayo aseguró que tiene pruebas para demostrar que no existe tal deshonestidad intelectual.

Sergio Aguayo asegura que conflicto del CIDE y del 68 tienen un manejo similar

Sergio Aguayo se mostró inconforme de que AMLO lo acusara de deshonestidad intelectual por comparar el conflicto del CIDE y el del 68.

Además, aseguró que tiene pruebas para demostrar que no solo no existe dicha deshonestidad, sino de que la comparación no es errónea.

Aguayo también afirmó tener pruebas de que el manejo que se le está dando al conflicto del CIDE está replicando los “modos autoritarios” y la negativa al diálogo que tuvo Gustavo Diaz Ordaz.

“El presidente me acusa de deshonestidad intelectual por haber asegurado que en el manejo del conflicto en el CIDE su gobierno replica los modos autoritarios y la negativa al diálogo practicados por Gustavo Díaz Ordaz. Tengo la evidencia para demostrarlo” Sergio Aguayo, académico y politólogo

(Sergio Aguayo / Twitter)

AMLO acusa a Sergio Aguayo de deshonestidad intelectual

AMLO mañanera de 13 de diciembre 2021

El presidente AMLO acusó al académico Sergio Aguayo de deshonestidad intelectual por comparar los conflictos del CIDE con el de los estudiantes en 1968.

“Con el conflicto del CIDE están queriendo comparar las diferencias que tienen en el CIDE con el 68, pues es un despropósito. Pero que además lo estén planteando académicos, Sergio Aguayo, los escritores del Reforma, es mucha deshonestidad intelectual, porque no se puede decir ignorancia” AMLO

El presidente aseguró además que no se le puede llamar ignorancia a los comentarios de Aguayo porque se trata de alguien que sabe de procesos políticos, por lo que deberían saber diferenciar una cosa de otra.

Además, aseguró que los dichos de Sergio Aguayo son por coraje de dejar de ser parte de los intelectuales predilectos de un “régimen de corrupción” y perder sus privilegios.

Sin embargo, aceptó que los académicos y estudiantes están en su derecho de manifestarse si están en desacuerdo con algo.

Y sugirió a Claudia Sheinbaum que cuando existan manifestaciones del CIDE no haya policía cerca para que puedan ejercer su derecho a plenitud.