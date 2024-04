La senadora Lilia Margarita Valdéz Martínez de Morena pidió en la Cámara de Senadores usar los impuestos que debe el empresario Ricardo Salinas Pliego para el Fondo de Pensiones del Bienestar, a fin para garantizar pensiones de hasta 16 mil pesos mensuales para adultos mayores.

Durante la discusión de la reforma de pensiones que se aprobó durante la madrugada del 26 de abril la senadora de Morena llamó a usar los recursos que, de acuerdo con el SAT, empresas del empresario adeudan.

La reforma para el fondo de pensiones del Bienestar se aprobó con:

69 votos a favor

42 votos en contra

2 abstenciones

Senadora de Morena quiere incluir deuda de Ricardo Salinas Pliego al Fondo de Pensiones del Bienestar

La senadora de Morena Lilia Margarita Valdéz llamó a incluir la deuda por 65 mil millones de pesos de las empresas de Ricardo Salinas Pliego al Fondo de Pensiones del Bienestar.

Durante su intervención, la senadora de Morena preguntó al senador César Cravioto, integrante de la comisión de Trabajo y Previsión Social, si se puede usar el dinero que “el señor Salinas Pliego le ha robado a la clase trabajadora”.

El senador morenista respondió con un tajante “sí” ante el cuestionamiento de su compañera, quien aprovechó para criticar a “algunas legisladoras corruptas que sirven a dos amos”.

“De esos 65 mil millones de peso que debe el señor Salinas Pliego y que lo ha robado explotando a la clase trabajadora, robando a la clase trabajadora y a los mexicanos y que es patrón de algunas legisladoras corruptas que sirven a dos amos, traidoras a la patria, se puedan usar, pregunto, ¿se pueden para ese fondo del fideicomiso de pensiones?” senadora Lilia Margarita Valdéz Martínez

🗳️📌"USEMOS EL DINERO QUE DEBE RICARDO SALINAS PARA EL FONDO DE PENSIONES": MORENA



La Sen. Lilia Margarita Valdéz preguntó a su compañero César Cravioto si los "65 mil millones de pesos que debe" @RicardoBSalinas podrían usarse para el Fondo de Pensiones para el Bienestar.… pic.twitter.com/10M4rDpFIc — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) April 26, 2024

Cámara de Senadores aprueba en lo particular creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar

La Cámara de Senadores aprobó en lo general y particular la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar tras más de 8 horas de discusión.

No obstante, no se aprobó ninguna de las más de 40 reservas que tenía el dictamen, por lo que no se realizó ninguna modificación a la iniciativa.

De esta manera se estableció que solo serán las cuentas inactivas las que podrán ser dispuestas para nuevo fondo que será manejado por el gobierno federal.