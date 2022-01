Ricardo Sheffield, titular de la Profeco, da negativo a Covid-19 tras contacto con AMLO

Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), anunció que dio negativo a Covid-19, tras estar en contacto con el presidente AMLO.

En redes sociales, Ricardo Sheffield detalló que le acaban de entregar su resultado de la prueba PCR de Covid-19 y afortunadamente dio negativo.

Ricardo Sheffield se hará otra prueba de Covid-19

Sin embargo, el titular de la Profeco destacó que el próximo jueves se practicará otra prueba PCR, para descartar el Covid-19.

“Me acaban de entregar mi resultado de la prueba PCR para COVID, y afortunadamente salí negativo. Por precaución, me volveré a practicar otra el próximo jueves. Muchas gracias a quienes se han interesado por mi salud” Ricardo Sheffield, titular de la Profeco

Ricardo Sheffield (tomada de twitter)

Ricardo Sheffield desea pronta recuperación al presidente AMLO

La mañana del 11 de enero, Ricardo Sheffield deseó pronta recuperación para el presidente AMLO, quien dio positivo a Covid-19.

Aseguró que amaneció bien, dado que estuvo en contacto con el presidente AMLO en la mañanera del 10 de enero, para presentar la sección Quién es quién en los precios.

Por ello, el titular de la Profeco anunció que se encuentra trabajando desde casa, como medida de precaución, y que se haría una prueba Covid-19.

“Me siento bien, igual de ronco que siempre. Deseo se recupere pronto el Señor Presidente AMLO mis oraciones para él. Hoy me haré prueba PCR,estoy trabajando aislado desde casa, como medida de precaución, hasta estar seguro que no soy agente de contagio para otros.” Ricardo Sheffield, titular de la Profeco

AMLO anuncia que “se siente bien” tras contagio de Covid-19

En la mañanera del 11 de enero, el presidente AMLO anunció que se siente bien tras dar positivo a Covid-19 por segunda vez, desde un enlace virtual porque se encuentra en asilamiento.

Desde en Palacio Nacional, AMLO pidió a la población que no se alarme por el incremento de los contagios o la propagación de la variante Ómicron.

“Me voy a medir la temperatura: 36.1. Así he estado. No he tenido calentura. Oxigenación: 96. ¿Qué es lo que tengo? Ardor en la garganta. Es como una gripa con ronquera”, dijo AMLO.

Actualmente, el presidente AMLO cuenta con su esquema completo de vacunación y una dosis de refuerzo, por lo cual, tiene menor riesgo de enfermedad grave.

Otras funcionarias como Tatiana Clouthier, secretaria de Economía, y María Luisa Albores, titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, también dieron positivo a Covid-19.