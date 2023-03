El empresario Ricardo Salinas Pliego se lanzó contra el periodista Álvaro Delgado en defensa del expresidente Felipe Calderón, todo a través de Twitter.

Fue la respuesta de Ricardo Salinas Pliego a un tweet del periodista Álvaro Delgado, lo que desencadenó la pelea entre ambos.

Sin embargo, la misma publicación del periodista fue retomada por Felipe Calderón y más personajes, quienes lo acusaron de revictimizar a los estadounidenses secuestrados y asesinados en Matamoros .

¿Qué fue lo que pasó? A continuación te contamos.

Fue el pasado 7 de marzo que Álvaro Delgado compartió una nota de Sin Embargo, en donde se habla del recorrido que hicieron los estadounidenses secuestrados en Matamoros, Tamaulipas, y la razón de su viaje.

Acompañado de la nota, el periodista escribió: “De Carolina a Matamoros: Una cirugía estética trajo a los 4 de EU a México. Sabían del riesgo... y lo tomaron ”.

Parte del texto fue tomado de la nota del medio de información previamente señalado, sin embargo, Álvaro Delgado no lo citó, por lo que las palabras fueron interpretadas como de su propia autoría, lo que le generó muchas críticas.

Entre ellas las de Felipe Calderón y su hijo, quienes calificaron al periodista como “chayotero” y “miserable”, por tratar de culpar a las víctimas por lo que les ocurrió en territorio mexicano.

En Twitter, Ricardo Salinas Pliego respondió al mismo tweet de Álvaro Delgado, y señaló que ese es uno de los motivos por los que no se les debe otorgar poder a los “pend...s”.

Ricardo Salinas Pliego también nombró “muerde almohadas” al periodista, y dijo que es un ejemplo de porqué “ los pend...s con poder son peligrosos hasta con sus textos para la sociedad”.

Además, el empresario solicitó a sus seguidores reportar lo publicado por el comunicador, por negar la responsabilidad del gobierno en un hecho violento.

Ante ello, Álvaro Delgado respondió a Ricardo Salinas Pliego, acusando que el empresario, a quien llamó “hambreador”, se sumó a los “iletrados” de Felipe Calderón para atacarlo.

No obstante, aseguró que a nadie le extraña, pues viven en las mismas “cloacas y antropófagos” y se alimentan de la misma porquería.

Ante ello, Ricardo Salinas Pliego lanzó otra respuesta al periodista, a quien cuestionó si realmente piensa que los estadounidenses tuvieron la culpa de sus secuestros y asesinatos por venir a México.

Y agregó que lo escrito no es una opinión digna ni siquiera de él, y que cada vez superan más su forma de ser “pendej...”.

“Según su pendeją neurona, la única que vive en su cabeza, ¿de verdad los americanos tuvieron la culpa por venir a México?

Yo creo que no es una opinión digna ni siquiera de usted (de quien no espero nada bueno). Vaya, cuando uno cree que no pueden ser más pendejøs se superan!”

Ricardo Salinas Pliego