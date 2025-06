El empresario Ricardo Salinas Pliego pensó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le perdonaría su deuda si era “amigo” de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pero no fue así; te damos los detalles.

Actualmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discute un amparo de Ricardo Salinas Pliego, con el que pretende librarse de pagar los miles de millones de pesos que le debe al SAT.

Derivado de esta situación, en redes sociales se dio a conocer el video de una reciente entrevista de Ricardo Salinas Pliego en el que confiesa que pensó que AMLO le ayudaría a “arreglar” su deuda con el SAT.

Ricardo Salinas Pliego reveló en entrevista con la revista El CEO que pensó que el SAT lo perdonaría si era “amigo” de AMLO; actualmente, este órgano le impone una deuda de 63 mil millones de pesos.

“Yo pensé que siendo ‘amigo’ de López íbamos a poder llegar a un acuerdo razonable (...) pero lo que pasó es que llegamos a un acuerdo, me dijo que sí, nos dimos la mano y luego cambió de opinión el pinche mentiroso”.

El empresario Ricardo Salinas Pliego asegura que lo del tema fiscal viene de auditorías que se realizaron en 2008 y que los “tramposos del SAT” intentaron cobrarle el doble a Grupo Salinas.

Claudia Sheinbaum le pide a Ricardo Salinas Pliego dejar de esconderse en amparos para no pagar impuestos

Abiertamente Ricardo Salinas Pliego dijo que espera no pagarle nada al SAT, pues esto sería un injusticia e incluso aseguró que “todos los impuestos son un robo” del gobierno a los ciudadanos.

Durante la entrevista con la revista El CEO, Ricardo Salinas Pliego calificó a AMLO como un “político muy mentiroso” justo antes de mencionar que este no había cumplido su acuerdo respecto a la deuda de Grupo Salinas ante el SAT.

Ricardo Salinas Pliego comentó que todos los mexicanos han sido engañados por AMLO y recordó cuando el ex presidente prometió que la deuda externa no iba aumentar, pero, según él, esta se duplicó.

“Andrés Manuel me engañó y no me di cuenta hasta que era muy tarde, pero definitivamente es un político muy hábil y muy mentiroso, tremendamente mentiroso, es capaz de mentir lo que sea con tal de lograr sus propósitos”.

Ricardo Salinas Pliego