La foto no es falsa, señor @RicardoBSalinas. Soy gay y con mucho #Orgullo2022.Le recuerdo que ser gay, lesbiana, trans o bisexual no es ninguna enfermedad y menos algo de qué avergonzarse.Enfermo es ser megalómano, fingir empatía, intimidar y usar información privada… like you https://t.co/Zv4SQ5kgR1