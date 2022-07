El empresario Ricardo Salinas Pliego no se lo guardó más y reveló cuál es el secreto para triunfar en los negocios.

En un video compartido en sus redes sociales, Ricardo Salinas Pliego aseguró que si quieres estar en el mundo de los negocios debes entenderle a la contabilidad.

El dueño de TV Azteca indicó que la contabilidad es el lenguaje de los negocios y quien no la entienda mejor que “se dedique a otra cosa”.

“Si alguien va a estar en los negocios y no entiende contabilidad, no debería estar en el negocio, punto. Debería dedicarse a otra cosa. La contabilidad es el lenguaje de los negocios” Ricardo Salinas Ricardo Salinas Pliego. Empresario

Ricardo Salinas Pliego: Si no llevas bien la cuenta, eres un inepto y no deberías llevar un negocio

Al explicar la importancia de la contabilidad en los negocios, Ricardo Salinas Pliego afirmó que al llevar las cuentas todo debe cuadrar y si no es así, significa que quien lleva las cuentas es un inepto y no debería estar a cargo del negocio.

“Es una forma de llevar las cuentas donde todo debe de cuadrar y si no cuadra es que no llevaste bien la cuenta, y si no llevaste bien la cuenta es que eres un inepto y no deberías llevar un negocio”, explicó.

En este sentido, destacó que toda persona que quiera incursionar en los negocios debe entender:

cuál es el juego

cómo se juega

con qué reglas se juega

Salinas Pliego subrayó que todo se trata de crecer el capital; al respecto, indicó que “sin capital la vida es muy pobre, hay mucha carencia y hambre”.

Y si bien reconoció que sus afirmaciones pueden ser blanco de críticas, sostuvo que el capital es a lo que se debe el “tremendo bienestar” de los últimos años.

“Crecer el capital, es la cuna del capitalismo, claro que es fuente innumerable de críticas: ‘estos cochinos mercaderes que nada más ven el dinero’”, declaró.

“Pues sí, pero sin el capital, la vida que se nos presenta como seres humanos es muy pobre y hay mucha hambre y mucha carencia. Es precisamente el crecimiento del capital lo que ha venido a generar el tremendo bienestar de los últimos años”, apuntó.