Ricardo Salinas Pliego arremete contra Carmen Aristegui por mencionarlo

Ricardo Salinas Pliego arremetió contra la periodista Carmen Aristegui, por mencionar que su medio no es financiado por empresarios como él.

A través de Twitter, Ricardo Salinas Pliego mostró su molestia por ser mencionado por Carmen Aristegui, quien sostuvo que ella es una periodista independiente.

En su publicación, Salinas Pliego expresó que, aunque no tuvo nada que ver con el reportaje de la casa del hijo del presidente AMLO, los periodistas buscan mencionarlo.

“Y dale con meterme en sus pendejadas, me pregunto si se despiertan en la noche mencionando mi nombre” Ricardo Salinas Pliego

Salinas Pliego dicen que lo mencionan para generar “morbo”

Según el empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, los periodistas lo mencionan para generar morbo y tener visitas en su sitio.

“En un reportaje que NADA tiene que ver conmigo, buscan la forma de mencionarme para generar morbo y tener visitas a su sitio… todo para poder tragar, triste periodismo” Ricardo Salinas Pliego

Ricardo Salinas Pliego contra Aristegui (Tomada de Twitter)

No es la primera vez que Salinas Pliego se lanza contra periodistas, en una ocasión arremetió contra la revista Proceso, por publicar un reportaje sobre las deudas de Grupo Elektra.

En una ocasión, Twitter le suspendió su cuenta temporalmente a Ricardo Salinas Pliego, debido a reportes de acoso y violaciones a sus políticas.

Carmen Aristegui dice que no tiene un Salinas Pliego, ni a un Roberto Madrazo

Tras los cuestionamientos del presidente AMLO al periodismo de Carmen Aristegui, la periodista respondió que no es financiada por empresarios.

En su programa, Carmen Aristegui destacó que en su medio no tienen a un Roberto Madrazo, como lo tiene Latinus, ni a Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca.

La periodista señaló que Ricardo Salinas Pliego es un hombre asociado a medios y a otros negocios públicos o privados.

“Aquí en este espacio humildemente no tenemos a Roberto Madrazo, no tenemos a Ricardo Salinas no tenemos Emilio Azcárraga”, señaló la periodista.

Carmen Aristegui recordó que, desde el golpe de censura en el gobierno de Enrique Peña Nieto, tuvo que convertirse en una empresaria de medios, pero sólo para poder subsistir y tener un espacio para desarrollar su trabajo.