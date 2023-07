Ricardo Monreal se albureó, la captó e intentó rectificar su discurso en un evento de sus recorridos de campaña de Morena.

Este domingo 16 de julio, Ricardo Monreal se albureó en un mensaje dirigido a sus jóvenes simpatizantes de la Ciudad de México (CDMX), al señalar que le da mucha energía verlos y que cada vez que asisten a sus eventos es probable que pierdan cinco minutos de vida, porque él “se las chupa”.

Al darse cuenta del albur en sus palabras, corrigió enseguida: “abrevo de su energía”.

“Siempre me da mucha alegría ver a los jóvenes, me inyectan energía. A la mejor cada vez que vengan pierden cinco minutos de vida, porque yo se las chupo, abrevo de su energía”, expresó entre risas Ricardo Monreal.

De cara al proceso interno para elegir al candidato presidencial en las elecciones 2024, el domingo 11 de junio se realizó el Consejo Nacional de Morena, donde se establecieron los lineamientos del método de selección, algunos de los puntos importantes son:

Por parte de Morena, PT y Partido Verde para las elecciones 2024, son 6 las corcholatas que están en busca de la candidatura:

En las elecciones 2024, Morena busca seguir expandiéndose en el territorio mexicano, donde ya gobierna 23 estados.

“Equis, somos chavos”: Ricardo Monreal capta el albur y rectifica su discurso con jóvenes de la CDMX

Tras autoalburerse, el senador con licencia Ricardo Monreal captó el doble sentido de su expresión e inmediatamente rectificó.

“La energía, abrevo de su energía, bebo energía, bebo de su energía, no lo otro, ¿eh?, no estén pensando en lo otro... porque son malpensados. Lo que a mí me gusta es abrevar, abrevar”, corrigió el aspirante a la candidatura presidencial de Morena.

Monreal Ávila continuó intentando corregir su discurso y expresó que esa energía que “abreva” de los jóvenes le da fuerza para seguir luchando por mejorar México, por más justicia, libertad, derechos y condiciones de vida.

Y remató con fuerza: “Quiero seguir abrevando energía de los jóvenes”.

“Quizá les quite cada vez que los veo mucha energía, porque me dan energía para luchar por el futuro del país, por luchar por más justicia, por luchar por más libertad, más derechos, más equidad, mejores condiciones de vida... por eso tengo esa energía de los jóvenes de México. Quiero seguir abrevando energía de los jóvenes. ¡Vivan los jóvenes!” Ricardo Monreal

Luego de que usuarios de redes sociales comenzaron a compartir el fragmento del discurso en el que se alburea, Ricardo Monreal señaló que las cosas se deben tomar con humor, pues “equis, somos chavos”.

Así lo dijo Ricardo Monreal:

Equis, somos chavos... 😂 Hay que tomar las cosas con buen humor.

Te comparto el discurso completo, para dar contexto a tu tuit.https://t.co/8DHqj2brWs — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 16, 2023

¿Cómo van las corcholatas de Morena rumbo a la encuesta interna?

Las corcholatas de Morena continúan sus recorridos de campaña con miras a la encuesta interna que definirá al candidato presidencial de las elecciones 2024.

De acuerdo con el tracking diario de hoy domingo 16 de julio de SDP Noticias y MetricsMx, los aspirantes a la candidatura de Morena van de la siguiente manera: