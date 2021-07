México. -Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, aseguró que estará en la boleta presidencial para los comicios electorales 2024.

En entrevista con Joaquín López Dóriga, Ricardo Monreal destacó que buscará estar en la boleta presidencial con el partido Morena.

El senador Ricardo Monreal aseveró que desea ser candidato de Morena, ganar la presidencia de la república y suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Soy un aspirante normal, no un ambicioso vulgar, me he preparado para esto muchos años y a pesar de que la campaña anticipada te genera mucho ruido y mucha descalificación voy a estar ahí, puntual a la cita”

Ricardo Monreal, senador de Morena